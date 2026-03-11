فيفي عبده تدعم هاني شاكر بعد أزمته الصحية

حرصت الفنانة فيفي عبده على دعم الفنان هاني شاكر بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا وخضوعه لعملية جراحية.



وشاركت فيفي عبده صورة للفنان هاني شاكر عبر صفحتها على "انستجرام" وكتبت: "ألف سلامة على أخويا الغالي أمير الغناء العربي هاني شاكر، بنحبك و بندعيلك بالشفاء العاجل يا هاني، إن شاء الله هتقوم بالسلامة و ترجع سالم غانم لمراتك الغالية نهلة و ابنك و أحفادك و كل حبايبك و ترجع تمتعنا بفنك الجميل".

تصدر الفنان هاني شاكر تريند جوجل بعد انتشار شائعة عن وفاته على شبكة الإنترنت مما خلق حالة من الغضب العارم من جانب نقابة الموسيقيين، لما يتردد من أكاذيب خاصة أن حالة أمير الغناء العربي فى تحسن ملحوظ.

وقد خضع الفنان هاني شاكر لعملية جراحية دقيقة في القولون، استلزمت استئصال جزء منه إثر أزمة صحية شديدة، و يمر الفنان حالياً بفترة نقاهة تحت الإشراف الطبي لضمان استقرار حالته الصحية، بعد نقله إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة.