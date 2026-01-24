قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"ثمانون عامًا من الحكمة"… فعاليات ثقافية بجناح الأزهر بمعرض الكتاب توثق مسيرة الإمام الأكبر

عبد الرحمن محمد

نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (٥٧)، اليوم السبت، فعاليات ثقافية وعروض تعريفية متميزة بعنوان «ثمانون عامًا من الحكمة»، وذلك في إطار إبراز قيمة الرموز العلمية والوطنية، والتعريف بسيرة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومسيرته العلمية والفكرية، ونشأته الأزهرية، ومواقفه الإنسانية الداعمة للضعفاء والمستضعفين، وفي مقدمتها موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

وشهدت الفعاليات تقديم عروض ثقافية وتعبيرية متنوعة قدمها طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية، إلى جانب أطفال رياض الأطفال بالأزهر الشريف، تناولت محطات بارزة من حياة الإمام الأكبر، ودوره في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، والأخوة الإنسانية والدفاع عن قضايا الأمة، وتعزيز ثقافة الحوار والسلام.

وأبهر الطلاب جمهور معرض الكتاب بتقديم عروضهم باللغتين العربية والإنجليزية، في مشاهد تفاعلية عكست المستوى التعليمي والثقافي المتميز لطلاب الأزهر، وقدرتهم على التعبير عن القيم الإنسانية والفكرية التي يمثلها الإمام الأكبر بلغة عصرية تخاطب العالم، وتعكس عالمية رسالة الأزهر الشريف، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على ربط الأجيال الجديدة برموزه العلمية والفكرية، وتعزيز الانتماء للمؤسسة الأزهرية، وإبراز دورها الريادي في نشر قيم التسامح والعدل، والدفاع عن قضايا الحق والإنسانية على المستويين المحلي والدولي.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام العاشر على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية والتنويرية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

