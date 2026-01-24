قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السنباطي تشيد بتوجيهات الرئيس لإعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال للسوشيال
يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته
رئيس يحمل أوجاع أبنائه.. السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة
مصر لم تتآمر على أحد.. أحمد موسى: الرئيس السيسي تعرض لعدة محاولات اغتيال
الطب الشرعي: فتاة الهرم تعرضت لاعتداء وحشي في الفيوم.. تفاصيل
مصر تستضيف بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس
واشنطن ترفض مقترحاً إسرائيلياً باستبدال أمن السلطة الفلسطينية بشركات خاصة في معبر رفح
غدا.. المتحف الكبير والدبلوماسية الثقافية في صدارة فعاليات معرض الكتاب
أحمد موسى: اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية الأسبق قالي محمد مرسي زعيم عصابة
بعد انتهاء اليوم الثاني.. زيلينسكي: محادثات السلام الثلاثية في أبوظبي بنَّاءة
دافوس| سوق التوظيف العالمي يلتقط أنفاسه بعد 2025 ويستعد لنمو محتمل في 2026
استشهاد شاب فلسطيني في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

5 رسائل من الأزهر لطالب العلم في اليوم العالمي للتعليم

5 رسائل من الأزهر لطالب العلم في اليوم العالمي للتعليم
5 رسائل من الأ زهر لطالب العلم في اليوم العالمي للتعليم
عبد الرحمن محمد

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم، أهمية الالتزام بقيم الانضباط والأمانة العلمية والوعي الرقمي لطالب العلم في ظل التطورات السريعة لتقنيات التعلم الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأوضح المركز أن الانضباط الذاتي وإدارة الوقت بشكل جيد يعدان الأساس للتميز العلمي، مشددًا على أن الاجتهاد والالتزام بآداب العلم هما الطريق لبناء المعرفة الحقيقية. وأضاف أن الأمانة العلمية والالتزام بحقوق الفكر واجتناب السطو على جهود الآخرين تعد من القيم الجوهرية التي ينبغي أن يتحلى بها كل طالب علم.

وأشار المركز إلى أن التقنيات الحديثة ووسائل التعلم الرقمي تمثل أدوات مساعدة فقط، لا بديلًا عن العقل البشري أو جهود البحث الشخصي، مؤكدًا على ضرورة التحكم الواعي في هذه الأدوات وتوجيه نتائجها بما يحفظ القيم المجتمعية والأخلاقية. 

كما نوه إلى أن الوعي الرقمي وحماية المعرفة من سوء الاستخدام أو الإضرار بالآخرين يعد جزءًا من مسؤولية الطالب تجاه المجتمع.

واختتم المركز رسائله بالتأكيد على دور المعلم والباحث المتخصص كمرشد أساسي لطالب العلم، حيث تبني صحبة أهل العلم وعيًا متوازنًا وتثمر معرفة نافعًا يخدم الإنسان والمجتمع.

 وشدد الأزهر على أن طالب العلم الواعي يجب أن يجمع بين الانضباط والأمانة والمعرفة التقنية ليجعل من العلم رسالة بناءٍ وخدمة للمجتمع، وحفظًا لأخلاقيات العلم وقيمه.


وفي سياق آخر أعاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التأكيد على تحذيراته المتكررة بشأن بعض الألعاب الإلكترونية التي تستنزف أوقات الشباب، وتستغرقهم داخل عوالم افتراضية معزولة عن الواقع، وتسهم في ترسيخ سلوكيات العنف لديهم، فضلًا عما تفرضه من تهديدات فكرية وسلوكية، إلى جانب ما تخلّفه من آثار نفسية وأسرية واجتماعية بالغة الخطورة.

وشدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أن جميع الألعاب الإلكترونية التي تتضمن مشاهد عنف، أو تدعو إلى الكراهية، أو تمس الدين أو مقدساته بسوء، أو تضع الأبناء في دوائر الانحراف الأخلاقي والسلوكي، أو تعرّض سلامتهم النفسية والجسدية للخطر، تُعد محرّمة شرعًا ولا يجوز ممارستها أو الترويج لها.

ودعا المركز أولياء الأمور، والمؤسسات التربوية، والجهات الإعلامية، إلى تحمل مسؤولياتهم في توعية الأبناء بخطورة هذه الألعاب، والعمل على حمايتهم من آثارها السلبية، مع توجيه الشباب إلى استثمار أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع من علوم نافعة، وأنشطة رياضية وثقافية، تسهم في بناء شخصياتهم، وتحصنهم بالقيم الدينية والإنسانية السليمة.

مركز الأزهر العالمي رسائل من الأ زهر طالب العلم اليوم العالمي للتعليم الأزهر الذكاء الاصطناعي

