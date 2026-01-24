قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير آثار: المصريون القدماء أول من أسسوا جهاز شرطة في التاريخ
مسؤول أمني إسرائيلي: حشود أمريكية غير مسبوقة في المنطقة.. واحتمال الضربة لإيران قائم
قرصنة فيلم الملحد .. وإلسارق يستغفر الله | تفاصيل مثيرة
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
ديني

مجلس حكماء المسلمين: تمكين الشباب ركيزة أساسية لصياغة تعليم يعزز القيم

عبد الرحمن محمد

أكد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن تمكين الشباب وإشراكهم بوصفهم شركاء فاعلين في العملية التعليمية يمثل أحد المسارات الجوهرية لبناء مجتمعات واعية، متماسكة، وقادرة على ترسيخ قيم السلام، والتعايش، والاحترام المتبادل.

وقال مجلس حكماء المسلمين، في بيان اليوم - بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، الذي يوافق الرابع والعشرين من يناير كل عام ، ويحتفى به هذا العام تحت شعار «قوة الشباب في المشاركة في صياغة التعليم»، إن التعليم مشروع إنساني وأخلاقي يهدف إلى بناء الإنسان، وتنمية وعيه، وصقل قدراته على التفكير النقدي، والحوار، وتحمل المسؤولية. ومن هذا المنطلق، فإن إشراك الشباب في تصميم الرؤى التعليمية، وتطوير المناهج، وصياغة السياسات التربوية، يُعدُّ خطوة أساسية لضمان تعليم أكثر شمولًا، وملاءمة لواقع المجتمعات وتحديات العصر.

وأوضح مجلس حكماء المسلمين أهمية الاستفادة من طاقات الشباب الفكرية والإبداعية الهائلة، وأن منحهم المساحة للتعبير والمشاركة يسهم في تحويل التعليم إلى منصة لبناء القيم، وتعزيز ثقافة الاختلاف الإيجابي، وترسيخ مبادئ الأخوّة الإنسانية.

وانطلاقًا من رسالته في نشر ثقافة السلام ومواجهة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية، يولي مجلس حكماء المسلمين اهتمامًا خاصًّا بالمبادرات التعليمية والفكرية التي تستهدف الشباب، وتعمل على تمكينهم فكريًّا وأخلاقيًّا، وتأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة في مجتمعاتهم، وقادرين على الإسهام الإيجابي في مجتمعاتهم بروح من المسؤولية والحكمة.

وأكد المجلس أن الاستثمار في التعليم القائم على القيم، والمشاركة، والحوار، هو استثمار في مستقبل الإنسانية جمعاء، مشيرًا إلى أن تمكين الشباب من المشاركة في صياغة التعليم يمثل خطوة محورية نحو بناء عالم أكثر عدلًا، وتفاهمًا، وسلامًا.

