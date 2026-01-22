12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب

يقدِّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ57، لزوَّاره كتاب "رسائل الإمام الأكبر للأطفال"، بقلم الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، من إصدارات سلسلة كتاب مجلة نور للأطفال، الصادر عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

يضم الكتاب رسائل من الإمام الطيب للأطفال؛ لتكون دليلًا لهم في درب الحياة، حتى يكونوا سعداء في دنياهم، وفائزين في أُخراهم، حيث يقول الإمام الطيب في مقدمة الكتاب: "أبنائي الأحباء ، هذه رسائل أوجهها إليكم لتكون دليلا لكم في درب الحياة، تستضيئون بها كما يستضاء بالنور في الظلام، رسائل تخرج من معين القرآن الكريم، ومن هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لتحدثكم عن الإيمان بالله، وشكره بالصلاة، وحسن الخلق، وبر الوالدين، ومحبة الوطن، وحفظ الوقت، والرحمة بكل مخلوقات الله، وسائر ما يُصلح القلب والعقل والبدن".

ويضم الكتاب اثنتا عشرة رسالة؛ كالتالي:

-الرسالة الأولى: "الله ربك".

- الرسالة الثانية:"سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولك".

الرسالة الثالثة: "الصلاة شكر لله وحب له".

الرسالة الرابعة: "حسن الخلق".

الرسالة الخامسة: "بالوالدين إحسانا".

الرسالة السادسة: "خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا".

الرسالة السابعة: "هويتك ولغتك هما عزك وفخرك".

الرسالة الثامنة: "من لا وطن له لا قيمة له".

الرسالة التاسعة: "الوقت هو عمرك".

الرسالة العاشرة: "إن لبدنك عليك حقا".

الرسالة الحادية عشرة: "الراحمون يرحمهم الله".

الرسالة الثانية عشرة: "العلم يبني الأمم".

ويشارك الأزهر الشريف -للعام العاشر على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التَّعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتدُّ على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان؛ مثل: قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.