حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور
رسميا.. توقيع ميثاق إنشاء مجلس السلام بمشاركة الرئيس الأمريكي
موصلناش للمونديال بالصدفة.. تصريحات نارية لحسام حسن في المؤتمر الصحفي
هدف السنغال مشكوك فيه.. حسام حسن يكشف كواليس أمم إفريقيا
الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم
مصر والصين تبحثان فرص التعاون في صناعة المركبات الكهربائية
ديني

اليوم.. جناح الأزهر يطلق أولى ندواته الفكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

اليوم جناح الأزهر يطلق أولى ندواته الفكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته السابعة والخمسين
اليوم جناح الأزهر يطلق أولى ندواته الفكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته السابعة والخمسين
شيماء جمال

يطلق جناح الأزهر الشريف، اليوم الخميس، أولى فعالياته الثقافية والفكرية ضمن مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته السابعة والخمسين، من خلال عدد من الندوات العلمية والفكرية التي تناقش قضايا الوعي والهوية والفكر الإسلامي، وذلك بقاعة التراث (4) بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

ويستهل جناح الأزهر فعالياته بندوة بعنوان «دور المؤسسات الدينية والإعلامية في بناء الوعي وحفظ الهوية»، يشارك فيها أ.د/ حسين أمين، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، ويدير الندوة الدكتور محمد سعيد محفوظ.

كما يعقد الجناح ندوة شخصية جناح الأزهر لهذا العام بعنوان «منهجية الشيخ عبد الغني عبد الخالق في خدمة الفقه وأصوله»، والتي تتناول المنهج العلمي والفكري للعالم الجليل الشيخ عبد الغني عبد الخالق، شخصية جناح الأزهر لهذا العام، بمشاركة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، وأ.د/ محمود حامد عثمان، أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعضو مجمع البحوث الإسلامية، ويدير الندوة الأستاذ محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي بالأزهر الشريف.

ويختتم جناح الأزهر أولى ندواته بندوة بعنوان «قراءة في كتاب الأربعون الإدارية»، وسوف يتم خلالها مناقشة أبرز القيم الإدارية والأخلاقية التي يتناولها الكتاب.

وتأتي هذه الندوات في إطار حرص الأزهر الشريف على ترسيخ الوعي المجتمعي، وتعزيز الهوية الدينية، وتقديم خطاب علمي رصين يعكس وسطية الإسلام ودوره الحضاري.

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ارسنال

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ديانج

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

الاهلي

ثنائي الأهلي الجديد ضمن قائمة الفريق لمواجهة يانج افريكانز

دوري أبطال أوروبا

مرحلة الحسم في دوري أبطال أوروبا | خروج 4 أندية و30 فريقا يصارعون بالجولة الأخيرة

وليد الركراكي

كاف يكرم الركراكي رغم تتويج السنغال | تكتيكات استثنائية وأداء مغربي رائع في البطولة القارية

بالصور

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

فيديو

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

