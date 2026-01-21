جناح الأزهر بمعرض الكتاب يناقش بناء الوعي وحفظ الهوية بسلسلة من الفعاليات غدا

ينظّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، غدًا، سلسلة من الفعاليات الفكرية والعلمية التي تسلّط الضوء على قضايا الوعي والهوية ودور المؤسسات الدينية والإعلامية في مخاطبة الشباب، في ظل التحديات المتسارعة التي تفرضها العولمة الرقمية وحملات التغريب الثقافي.

ويستهل الجناح فعالياته بندوة بعنوان «دور المؤسسات الدينية والإعلامية في بناء الوعي وحفظ الهوية»، حيث تناقش الندوة سبل حماية الهوية العربية والإسلامية، والتحديات التي تواجه المؤسسات المعنية في التواصل مع الشباب واحتواء قضاياهم الفكرية والثقافية، إلى جانب طرح رؤى عملية لمواجهة الغزو الثقافي، وبحث إمكانية بناء إعلام عربي معاصر قادر على جذب الشباب والتفاعل مع اهتماماتهم بلغة عصرية وواعية.

وفي إطار الاحتفاء بالرموز العلمية البارزة، يقيم جناح الأزهر ندوة بعنوان «منهجية الشيخ عبد الغني عبد الخالق في خدمة الفقه وأصوله»، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا، تكريمًا لشخصية جناح الأزهر هذا العام.

وتتناول الندوة المحطات العلمية والعملية المضيئة في حياة العالم الجليل، وإسهاماته المؤثرة في خدمة الشريعة الإسلامية والفقه وأصوله، ودوره في ترسيخ المنهج العلمي الرصين.

وتتواصل الفعاليات في الساعة الخامسة مساءً مع طاولة فكرية حول كتاب «الأربعون الإدارية من أنوار السنة النبوية»، يقدمها مؤلفه العلامة الدكتور حسن الشافعي، حيث يصطحب الحضور في قراءة تحليلية معمّقة لمضامين الكتاب، مستعرضًا مقاصده الفكرية ودروسه الإدارية المستلهمة من السنة النبوية، وكيفية توظيفها في الواقع المعاصر بما يحقق التوازن بين القيم الأصيلة ومتطلبات الحياة الحديثة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص الأزهر الشريف على تعزيز الوعي الفكري، وترسيخ الهوية، وفتح آفاق الحوار البنّاء مع الشباب داخل أحد أهم المحافل الثقافية في العالم العربي.



