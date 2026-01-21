قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف سبب قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة
مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب.. لهذا السبب
عزة هيكل: النص الأدبي يظل المرجعية الجوهرية للأعمال الفنية
محمود عباس يصل موسكو.. 7 ملفات على طاولة مباحثاته مع بوتين
سعر الذهب في الإمارات يوم الأربعاء 21-1-2026
خبر سار.. أطعمة تعالج الشعر الأبيض وتعيد الشباب
اتحاد الدواجن: التصدير لن يرفع الأسعار محليا.. ولدينا فائض يتجاوز 20%
ترامب: نسعى إلى نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط
ترامب لن دعمنا.. البرلمان الأوروبي يدعو لتفعيل الدفاع المشترك لدول الناتو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عمرو الورداني: صيام شعبان يرفع قدر الأعمال ويجعلها تدخل من باب المحبة

فضل صيام شهر شعبان
فضل صيام شهر شعبان
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن بعض العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله بيّنوا أن رفع العمل إلى الله والعبد صائم يجعل الرجاء أقوى في القبول والمغفرة، لأن الصيام طريق الإخلاص والتقوى، وهو من أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى.

وأوضح الدكتور عمرو الورداني، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الأربعاء، أن عددًا من العلماء أقروا بأن صيام شعبان يرفع قدر العمل الصالح ويثبت إخلاص العبد لله، فحين يصاحب العمل الصالح الصيام تكون له قيمة أعلى عند الله سبحانه وتعالى، لأن العبد فعل ما يحبه الله، وكانت نتيجته مغفرة أوسع وقبولًا أعظم.

وأشار إلى أن الصيام ليس مجرد وسيلة للعبادة فقط، بل هو وسيلة للمحبة أيضًا، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»، موضحًا أن صيام شعبان هو دخول على الله من باب المحبة، حتى تدخل الأعمال على الله وهي محمولة على روح القرب والوصال.

وبيّن أمين الفتوى أن من أعظم معاني صيام شعبان أنه تهيئة واستعداد لرمضان، فشعبان بالنسبة لرمضان كالسُّنن الراتبة بالنسبة للفريضة، إذ لا يدخل العبد على الفريضة مباشرة دون تهيئة، بل يتدرج بالسنن ليتهيأ قلبه وجسده للدخول على المقام العالي من العبادة.

وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربّى الأمة على التدين الذوقي لا التدين الكمي العددي، فالعبرة ليست بكثرة الأعمال وحدها، وإنما بحلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة وحلاوة الوصال مع الله، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان».

وشدد الدكتور عمرو الورداني على أن العبادة ليست مجرد حركات أو إجراءات شكلية، وإنما هي وصال بين العبد وربه، وتزكية للقلب، وأن الله لا يريد منا عبادات ترهقنا بلا روح، وإنما عبادات تقربنا وتسعدنا بقربه، وتفتح لنا أبواب النور والمحبة.

وأكد أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، لأن العمل القليل المستمر الذي يُدخل حب الله إلى القلب أحب إلى الله من العمل الكثير المنقطع، فالعبرة ليست بعدد الأيام ولا بعدد الركعات، وإنما بحياة القلب مع الله سبحانه وتعالى.

عمرو الورداني صيام شعبان دار الإفتاء حلاوة الإيمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

ترشيحاتنا

الجناح المصري في فيتور

تعرف على تفاصيل الجناح المصري المُشارك في المعرض السياحي FITUR 2026

وزير السياحة والآثار

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالجناح المصري بمعرض FITUR 2026 بمدريد

موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026 للقطاع الخاص والحكومي

موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026 للقطاع الخاص والحكومي

بالصور

فيتش: مصر الأنجح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب مصنعي السيارات

مصنعي السيارات
مصنعي السيارات
مصنعي السيارات

5 أسباب لظهور رائحة الوقود في السيارة

رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة

طرق طبيعية لتبييض الأسنان

طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان

بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد