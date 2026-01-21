قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف سبب قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة
مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب.. لهذا السبب
عزة هيكل: النص الأدبي يظل المرجعية الجوهرية للأعمال الفنية
محمود عباس يصل موسكو.. 7 ملفات على طاولة مباحثاته مع بوتين
سعر الذهب في الإمارات يوم الأربعاء 21-1-2026
خبر سار.. أطعمة تعالج الشعر الأبيض وتعيد الشباب
اتحاد الدواجن: التصدير لن يرفع الأسعار محليا.. ولدينا فائض يتجاوز 20%
ترامب: نسعى إلى نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط
ترامب لن دعمنا.. البرلمان الأوروبي يدعو لتفعيل الدفاع المشترك لدول الناتو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عمرو الورداني: ستة أضلاع لخلية شهر شعبان تذوقنا حلاوة القرب من الله

د. عمرو الورداني
د. عمرو الورداني
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء أن شهر شعبان هو شهر التهيئة الروحية الكبرى قبل رمضان، وفيه يتذوق المؤمن حلاوة القرب من الله عبر ستة أضلاع تمثل خلية شهر شعبان التي تفتح أبواب المحبة والوصال مع الله سبحانه وتعالى.

وأوضح الدكتور عمرو الورداني، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيام شهر شعبان لأنه شهر تُرفع فيه الأعمال إلى الله، وكان يحب أن يُرفع عمله وهو صائم، مشيرًا إلى أن الصيام في هذا الشهر ليس مجرد عبادة جسدية، بل عبادة محبة وإخلاص وتقوى، تجعل الرجاء في قبول العمل والمغفرة أعظم.

وبيّن أن صيام شعبان يمثل تهيئة لطيفة للقلب قبل دخول رمضان، تمامًا كما تمثل السنن الرواتب تهيئة قبل الصلاة المفروضة، فشعبان تدريب روحي هادئ لا يقوم على المشقة، وإنما على الذوق والمحبة والفهم، وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأمة على التدين القلبي لا العددي.

وأشار إلى أن الضلع الأول من خلية شهر شعبان هو المداومة على الصيام بقدر الاستطاعة، ولو يومين في الأسبوع، مع استحضار محبة العبادة لا رهبة التكليف، مؤكدًا أن الصيام الذي نتذوق حلاوته هو الذي يفتح القلوب على أنوار الطاعة ويهيئ النفس لاستقبال رمضان بروح مشتاق لا متعب.

وأضاف أن الضلع الثاني هو إحياء أوقات الغفلة بالذكر، بأن يجعل الإنسان لنفسه خلوات خاصة مع الله في أوقات الانشغال، يذكر فيها الله ويستغفر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لتتحول لحظات الغفلة إلى لحظات وصل وقرب.

وتابع أن الضلع الثالث هو اتخاذ ورد يومي من القرآن، لا لمجرد القراءة، ولكن لسماع كلام الله بقلب حاضر، حتى يرق القلب بكثرة سماع نداء الله، ويدخل العبد رمضان وقد فتح قلبه قبل أن يفتح مصحفه.

وأكد أن العبادة ليست مجرد حركات جسدية أو إجراءات روتينية، وإنما هي وصال بين العبد وربه، تزكية للقلب، ونور للروح، وسعادة بالقرب من الله، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل".

ونوه الدكتور عمرو الورداني بأن شهر شعبان هو باب المحبة الإلهية، ومدخل القلوب إلى رمضان، ومن أحسن استقباله ذاق حلاوة الإيمان، واستنار قلبه بنور القرب، وكان من الفائزين بمواسم الطاعات.


 

عمرو الورداني شهر شعبان حلاوة القرب من الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

ترشيحاتنا

سعر الذهب في الكويت

سعر الذهب في الكويت من دون مصنعية

الدولار

ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

البنك المركزي المصري

البنك المركزي: تراجع عجز المعاملات الجارية إلى 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من 2026/2025

بالصور

5 أسباب لظهور رائحة الوقود في السيارة

رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة

طرق طبيعية لتبييض الأسنان

طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان

بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لإزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ28

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد