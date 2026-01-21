قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يجري مباحثات مع ترامب على هامش منتدى دافوس
العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة الاستنفار تحسبا لهجوم أمريكي وشيك على إيران
خبط راسها في الحيط.. أب ينهي حياة ابنته في إهناسيا ببني سويف
محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص
لتجنب الظلم وتشويه التاريخ.. خالد أبو بكر: تقييم أحداث 25 يناير يجب أن يتم بدقة «ساعة بساعة» |فيديو
غزة وسد النهضة ولبنان.. ماذا دار بين الرئيس السيسي وترامب في دافوس؟
تصريح للرئيس السيسي تصدر الإعلام الأمريكي.. وترامب يصفه بـ القائد العظيم| تفاصيل
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
أستاذ أزهري يوضح كيفية التعامل مع الأبناء عند اكتشاف الإلحاد
نهال طايل عن جريمة المنوفية: ليه نستخدم الأطفال في تصفية الحسابات؟!
في أول ظهور لأسرة ضحايا جريمة المنوفية.. برنامج تفاصيل يستعرض كواليس الجريمة
ديني

هل يجوز التبرع لمائدة رحمن وعليَّ ديون؟.. أمين الفتوى يجيب

د. محمود شلبي
د. محمود شلبي
عبد الرحمن محمد

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحمد من محافظة المنيا، الذي قال فيه: عندي محل تجاري، فهل يجوز أن أتبرع لمائدة الرحمن في شهر رمضان وأنا عليَّ أموال للتجار في السوق؟ موضحًا أن السؤال مهم ويتعلق بالموازنة بين الصدقة وسداد الديون.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن الصدقة من الأمور المستحبة التي رغب فيها الشرع الشريف، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.

وأكد أن الصدقة سنة ومستحبة وليست فريضة إلزامية، بينما سداد الدين أمر واجب، لأن الإنسان يُحاسب على الدين ولا يُحاسب على ترك الصدقة، فالصدقة ترفع الرصيد وتزيد الحسنات، أما الدين فحق للعباد لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

وبيّن أن من كان عليه ديون للتجار أو للناس، فعليه أن يوجه جهده وماله أولًا إلى سداد هذه الديون، لأن هذا هو الواجب الذي سيُسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أنه بعد سداد الديون، إذا توفرت القدرة المالية، فحينها يكون التصدق عملًا محمودًا يؤجر عليه الإنسان، مؤكدًا أن القاعدة دائمًا هي تقديم الأهم والأوجب قبل المستحب.

هل يجوز الصيام في شعبان بنية القضاء والتطوع معا؟

مع بدء شهر شعبان تساءل العديد من المسلمين عن إمكانية الجمع بين نية صيام قضاء رمضان وصيام التطوع في شهر شعبان، فأوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمسلم الجمع بين نية صوم الفرض وصوم النفل في وقت واحد، فيحصل بذلك على أجر الفرض وأجر النفل معًا، وفق مذهب الشافعية وبعض فقهاء المالكية.

وأضاف عثمان أن من أراد صيام القضاء بنية السنن أيضًا يجوز له ذلك، ويُثاب على شغل اليوم بالعبادة، مع التأكيد على أن الأفضل أن تكون لكل عبادة نية مستقلة، لأن كلًا من صوم الفرض وصوم النفل عبادة قائمة بذاتها.

أفضل طريقة لقضاء الصيام

وفي سياق توضيح أفضل طريقة لقضاء الصيام، أكد أن صيام رمضان واجب على كل من أفطر سواء بعذر أو بدون عذر، ويجب قضاؤه قبل الوفاة، مشيرًا إلى أن دفع الكفارة أو إطعام مسكين بدل الصيام غير جائز لمن يستطيع الصيام.

الدكتور محمود شلبي الإفتاء مائدة الرحمن الصدقة سداد الديون

