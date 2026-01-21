معنى «موبقًا» وأنواع العذاب في مشاهد يوم القيامة.. فيديو

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز
قيادي بمستقبل وطن: رؤية الرئيس السيسي في دافوس ترسخ أسسا اقتصادية قوية
مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة
نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها
عام مليء بالحب والنجاح.. ليلى علوي تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ 38
الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن قوله تعالى: «فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا» يوضح أن «موبقًا» تعني مهلكًا أو هلاكًا عظيمًا، أي فاصلًا من الهلاك بينهم، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل بينهم وبين من دعوهم فاصلًا من الهلاك والعذاب.

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن قوله تعالى: «وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ» جاء بالفعل الماضي مع أنه أمر مستقبل، للدلالة على ثبوت الأمر وتحققه لا محالة، مبينًا أن التعبير بالماضي هنا يؤكد أن ما سيحدث كأنه وقع بالفعل، وهذه دلالة قوية على حتمية المشهد.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى أن الآيات عرضت أكثر من نوع من أنواع العذاب، موضحًا أن أول نوع هو زوال الدنيا، حيث يرى الناس الجبال وقد ذهبت وزالت، ثم تطاير الصحف ووضع الكتاب، فيرى المجرمون ما فيه ويشفقون مما فيه، ثم يجد الإنسان ما عمله حاضرًا أمامه.

وبيّن الشيخ خالد الجندي أن من أعظم أنواع العذاب كذلك الاستفاف في المشهد والعرض على الله سبحانه وتعالى، ثم رؤية العذاب قبل الوقوع فيه، مؤكدًا أن رؤية العذاب نفسها عذاب، وأن فكرة أن الإنسان عليه الدور تجعله يموت خوفًا مرات قبل أن يموت حقيقة.

وأضاف أن العذاب لا يقتصر على الرؤية فقط، بل هناك صوت النار، وهو صوت مرعب، موضحًا أن نار جهنم لها شهيق وزفير، كما قال تعالى: «سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا» و«وَسَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ»، وأنها نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

مشغولات ذهبية

مستويات تاريخية جديدة.. وهذا سعر جرام الذهب في مصر

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تستقبل وفدًا من بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تستقبل وفدا من بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي

الصحفيين العرب

الصحفيين العرب يدين استشهاد ثلاثة فلسطينيين باستهداف إسرائيلي وسط غزة

تطهير الترع

هل ارتفعت رسوم تطهير الترع؟ نقيب الفلاحين يجيب

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

لغذاء صحى.. طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

