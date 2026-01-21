قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يعرض في دافوس النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي لمصر بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية
بدلا من الخروج في البرد.. أفكار لمشروبات وتسالي شتوية لذيذة في المنزل
ترامب: جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات
الدفاع السورية تكشف تفاصيل انفجار مستودع الأسلحة في اليعربية.. صور
لأمن أوروبا وأمريكا.. ترامب: حصول الولايات المتحدة على جرينلاند ضروري للغاية
مدبولي من جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة: دورها محوري في نشر الفكر الوسطي المستنير
مصدر في كاف: عقوبات قاسية تنتظر الاتحاد السنغالي
الرئيس السيسي يشارك في جلسة خاصة لمصر على هامش منتدى دافوس
ترامب: لن نستخدم القوة للحصول على جرينلاند.. واستحواذنا عليها لن يقوض الناتو بل سيعززه
ترامب: الصين ذكية حيث تبيع توربينات الرياح لكنها لا تستخدمها
فيل بري يقتـ.ل 22 شخصا في الهند بعد ارتفاع هرمون الذكورة.. وإعلان الطوارئ
ترامب: لا توجد قوة في الناتو قادرة على حماية جرينلاند سوى الولايات المتحدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الشيخ خالد الجندي يحذّر من ممارسات تفتح الباب لولاية الشيطان وذريته

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن فهم الآيات القرآنية لا بد أن يكون من خلال سياقها الكامل ومعرفة رسالتها ومناسبتها، موضحًا أن قول الله تعالى: «وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا» ثم يأتي بعدها مباشرة قوله تعالى: «مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» ليؤكد أن الله سبحانه وتعالى يسأل الناس: تتخذونهم أولياء على أي أساس؟ وما هي قدرتهم وما ميزتهم وهم في الأصل أعداء لكم.

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن الاستعانة بالشيطان وذريته، والإيمان بأن لهم قدرة على الضر أو النفع، هو في حد ذاته اتخاذ لهم أولياء، واصفًا ذلك بأنه مصيبة وكارثة عظيمة، مشيرًا إلى أن بعض الناس يظنون أنهم مسحورون أو أن الجن يوقف حالهم أو يمنع عنهم الرزق أو الصحة، فينسبون للشيطان أفعالًا لا يقدر عليها أصلًا.

وبيّن عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن الشيطان نفسه يتبرأ ممن يعلقون عليه أخطاءهم، كما جاء في القرآن الكريم على لسانه: «إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ»، وقوله تعالى: «وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ»، مؤكدًا أن الإنسان لا ينبغي أن يلقي باللوم على الشيطان في كل شيء.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن الله تعالى يقول: «مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ» أي أن الذين يُدَّعى لهم القدرة لا يعرفون أصلًا من أين جاءوا، فكيف يُتخذون أولياء أو يُظن أنهم يملكون نفعًا أو ضرًا، مشبهًا ذلك بمن يضل الطريق ثم يأتي ليُرشد غيره وهو نفسه تائه.

واردف الشيخ خالد الجندي بأن الله سبحانه وتعالى يقرر حقيقة واضحة وهي أن الذين يُلجأ إليهم من دون الله لم يشهدوا خلق السماوات ولا الأرض ولا خلق أنفسهم، وأن الكفار الذين ينكرون البعث والحشر والميعاد لم يشهدوا شيئًا من ذلك، ولذلك يقول الله تعالى: «وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا»، مؤكدًا أن الاعتماد على المضلين والاستعانة بهم ضلال مبين.


 

خالد الجندي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية برنامج لعلهم يفقهون

الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟

الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟
الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟
الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

