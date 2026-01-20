قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأمن القومي
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
"من أول تجربة برلمانية تبدأ المسؤولية".. الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا تدريبيًا للنواب الجدد
مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف عن تفاصيل خطة إعمار غزة
تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
دعاء الإفطار أول يوم في شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بكلمات تفتح لك أبواب الرزق
الأعلى للقبائل والعشائر في حلب: أبناؤنا لا يملكون السلاح الثقيل
رئيسة وزراء الدنمارك: لن نتخلى عن جزيرة جرينلاند
اعتقالات عقب نهائي أمم إفريقيا.. الشرطة المغربية تتحفظ على 19 مشجعا سنغاليا بعد أحداث الشغب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الشيخ خالد الجندي: نحن في وقت يتغلب فيه أعداء الأمة بالعلم والصناعة

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه يتقدم بخالص التحية والتقدير إلى وزارة الأوقاف، وخص بالتحية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، على المؤتمر العظيم الذي عُقد في إطار اللقاء السنوي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي جاء تحت عنوان «المهن في الإسلام: أخلاقيات المهن في الإسلام، آداب المهن في الإسلام، فقه المهن وأخلاقيات المهن في المجتمع الإسلامي وفي الحضارة الإسلامية»، مؤكدًا أن هذا الموضوع لا ينكره منكر ولا يشغب فيه مشغب، لأنه يتناول سبب حضارة الأمة الحقيقي.

خالد الجندي: الأمم لا تسود بالأخلاقيات وحدها

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الأمم لا تسود بالأخلاقيات وحدها، وإنما تسود بالإنتاج وتسود بالمهنة وتسود بالصناعة، مشيرًا إلى أن التفوق الحضاري لا يتحقق إلا بالعمل الجاد والاحتراف والإتقان، وأن الصناعة والمهنة هما عماد نهضة الشعوب وبناء الدول واستمرار تفوقها عبر التاريخ.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى فخره الشديد بمشاركته كأحد المتحدثين في هذا المؤتمر، حيث شارك في الورشة الخامسة واللقاء الخامس بالقاعات الرئيسية، وسط كوكبة هائلة من علماء العالم الإسلامي، مؤكدًا أن هذا اللقاء والتكريم يدلان على ريادة مصر وريادة الأزهر الشريف وريادة وزارة الأوقاف في توجيه الخطاب الديني التوعوي الحضاري القائم على الفهم والتوجيه الصحيح.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن هذا المؤتمر يأتي في وقت يتغلب فيه أعداء الأمة على المسلمين بالعلم وبالصناعة، وهو ما يستلزم من العلماء جميعًا أن يتجهوا إلى تفقيه الأمة من الناحية المهنية وتفقيهها في الصناعة والمهنة، مشددًا على أن النهضة الحقيقية لا تقوم إلا على العلم والعمل والإنتاج.

ولفت عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى أن اللافت للنظر هو اتفاق علماء العالم الإسلامي على أن هناك أخلاقيات للمهنة، وأن هذه الأخلاقيات هي التي أدت إلى تفوق الحضارة الإسلامية في أوجها وبدايتها الأولى، مما ساهم في انتشار الإسلام، حيث وثق العالم في الصناع المسلمين الذين تحركوا بدافع من الدين ثم الضمير، مؤكدًا أن الصناعة في حد ذاتها هي سر بقاء تفوق أي أمة، وأن تفوق الأمم يكمن في تفوقها الصناعي.

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف وزير الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

بيراميدز

مواعيد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة

انتهاء إعفاء الهواتف الواردة من الخارج

مهلة الإعفاء انتهت.. طريقة سداد رسوم الهواتف الواردة من الخارج

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

مسابقة الأم المثالية 2026

الشروط والأوراق المطلوبة.. موعد التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ريهام عاصم
منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

