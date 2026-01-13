أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الحلم هو من أبرز الصفات التي يجب أن يتحلى بها المسلم، مشيراً إلى أنه ليس مجرد السكوت على الأخطاء أو الخنوع.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الحلم لا يعني التغاضي عن الأخطاء أو الاستسلام، بل هو التحلي بالصبر وطول البال، وهو أساس من أسس الأخلاق الإسلامية.

الشيخ خالد الجندي: الحلم صفة نبوة ولكن ليس معناه التغاضي عن الأخطاء أو الاستسلام

وأضاف الشيخ خالد الجندي، "الحلم هو سيد الأخلاق، ولكن ليس مع كل شخص، وليس في كل حال، الحلم يجب أن يكون مع من لم يسبق منه خطأ، أما من يتكرر منه الخطأ، فلا بد من عقوبة، الحلم لا يكون مع من يستحق العقاب".

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن الحلم لا يعني التخاذل، بل هو عن تحكم الإنسان في نفسه، خاصة في حالات الخطأ الأولى التي لم يتم تنبيه صاحبها إليها مسبقًا.

وفي حديثه عن الحلم في سيرة الأنبياء، قال الشيخ خالد الجندي: "نحن نرى هذا الحلم في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان الحلم جزءًا من صفاته الكريمة، قال الله تعالى: 'لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم'، هذا هو الحلم الذي يجسد أعلى درجات الرقي والكرم".

وأضاف الشيخ خالد الجندي "ليس فقط النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتحلى بالحلم، بل كل الأنبياء كانت هذه صفتهم، لأنها صفة نبوة".

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن الحلم يجب أن يتعامل مع الأخطاء الأولى التي لم تسبق بتوجيه أو تنبيه، مثل حالة الخادم الذي يخطئ لأول مرة، حيث لا يجب معاقبته لأنه لم يُنبه لذلك من قبل.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن الحلم هو من أسمى صفات المؤمنين، وأنه لا يصدر إلا عن أصحاب النفوس الكبيرة الذين يتحلون بأعلى درجات الأخلاق، وهو صفة تجسد علو الهمة والتسامح في الحياة اليومية.