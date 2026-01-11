قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس اقتصادية قناة السويس: طفرة غير مسبوقة وتوطين التكنولوجيا بـ190 مصنعا و150 تحت الإنشاء
البترول: تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلي كندا
غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
بعد دعوة الرئيس لانعقاده.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا
آرسنال يكتسح بورتسموث برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي
بالانتخاب والتعيين.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا
ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب غدا
بـ400 ألف جنيه وتقسيط 20 سنة | أكبر طرح إسكان في 2026.. وخبير: الدولة تتوجه لشريحة أوسع من المواطنين
عبد الصادق يهنئ 4 أساتذة بجامعة القاهرة لتعيينهم في البرلمان: خبرات علمية متميزة
طمعوا في الحلق.. مديرية أمن سوهاج تكشف لغز اختفاء مُسنة وتضبط المتهمتين بقتلها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

اختلاف كبير.. خالد الجندي يوضح الفرق بين كلمتي "عمل وفعل" في القرآن

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن القرآن الكريم يراعي بدقة شديدة الفروق الدلالية والبلاغية بين الألفاظ، موضحًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين كلمتي «عمل» و«فعل» في الاستعمال القرآني، حيث إن كلمة «عمل» تأتي حين يكون الفعل صادرًا عن نية وقصد من القلب، وكأنه – كما يقال – مع سبق الإصرار والترصد، مستشهدًا بقوله تعالى: {والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات}. 

الفرق بين كلمتي "عمل وفعل" في القرآن

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن «عملوا الصالحات» تعني عبادة مقصودة بنية خالصة، لأن الأعمال بالنيات، فلفظ «عمل» يشير إلى أن هذا الفعل كان بنيّة، أما إذا قيل «فعل» فيشعر الإنسان أن الأمر قد يكون تصرفًا عابرًا أو غير مقصود.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن القرآن حين يعاتب المؤمنين يقول: {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون} ولم يقل «ما لا تعملون»، لأن المؤمن لا ينوي الشر في الأصل، ولكن قد تصدر منه تصرفات خاطئة أحيانًا، فيأتي التنبيه الإلهي ليضبط الأفعال مع صفاء القلب وطيب النية، مشيرًا إلى أن الإنسان إذا قال شيئًا وخالفه بفعله كان هناك انفصال بين القلب والجوارح والكلام، ولذلك قال الله تعالى: {كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون}، مؤكدًا أن هذه اللمحات تكشف عن عظمة البيان القرآني ودقته المتناهية في اختيار الألفاظ.

وتابع الشيخ خالد الجندي أن من أعظم النعم التي يهبها الله للإنسان أن يرزقه كتابًا يقرأه، مشيرًا إلى أن أجمل ثروة امتلكها في حياته هي الكتاب، وأن كل من يستمتع برحلة المطالعة والتلمذة على أيدي العلماء يدرك أن الكتاب هو أعظم هدية يمكن أن تُساق إليه في يوم من الأيام.

وأشاد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجهود الأستاذ الدكتور العلامة محمد داوود، حفظه الله وزاده خيرًا وبركة وفضلًا وإحسانًا، رئيس فريق طريق لدراسة الملامح البلاغية للألفاظ القرآنية والملامح الدلالية والفروق اللغوية في القرآن الكريم، موضحًا أن الفريق يضم نخبة من كبار أساتذة الأزهر واللغة العربية من دار العلوم والآداب، ويقدم عملًا علميًا بالغ الأهمية في هذا المجال الدقيق.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن هذا الفريق العلمي قدّم سلسلة متميزة عن دار نهضة مصر بعنوان «موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في الذكر الحكيم»، والتي وصل بها العمل الآن إلى المجلد العاشر بفضل الله تبارك وتعالى، حيث بلغوا سورة المائدة عند الآية 81 تقريبًا، مؤكدًا أن هذه الموسوعة تفي بكل المتطلبات العلمية التي يحتاجها كل من يريد تدبر القرآن الكريم وفهم أسراره البلاغية والدلالية.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى أن هذه الموسوعة لن يشبع منها طالب علم أبدًا، لما تحمله من كنوز معرفية وفروق دقيقة مثل الفرق بين «جلس» و«قعد»، والفرق بين «عمل» و«فعل»، ولماذا قُدِّم هذا اللفظ وأُخِّر ذاك، وما وجه البلاغة في كل آية، ولماذا قيلت هذه الكلمة ولم تقل تلك، مؤكدًا أن هذا العمل العلمي المدهش يفتح آفاقًا واسعة أمام كل من يتدبر كلام الله عز وجل.

ودعا الشيخ خالد الجندي في ختام حديثه إلى التمسك بالقراءة والنهل من العلم قدر المستطاع قبل لقاء الله عز وجل، قائلًا: «يا أمة اقرأ، نحن أمة اقرأ»، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعًا حب العلم والانتفاع به.

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي الفرق بين كلمتي عمل وفعل في القرآن القرآن الفرق بين كلمتي عمل وفعل عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القرآن الكريم

