هل تضرب مصر هزة عنيفة في 2026؟.. خبراء الزلازل يحسمون الجدل
تحديد 12 فبراير موعدا للمحاكمة.. تفاصيل جلسة استجواب فضل شاكر اليوم
وزارة النقل تتخذ إجراءات عاجلة ضد الصفحات المزيفة باسم كامل الوزير
طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة
وزير الثقافة يحتفي بـ عيد الثقافة ويُكرم 38 مبدعًا الحاصلين على جوائز الدولة ‏التشجيعية لعام 2025‏
وزير الخارجية الإيراني: سنواصل دعم المقاومة في لبنان
وزير الخارجية لجوتيريش: مصر ترفض تقسيم غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع
سيول وصقيع ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
حلب تشتعل.. الجيش السوري يطالب سكان الأشرفية وبني زيد بالابتعاد عن النوافذ
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع السكرتير العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية
سوزي الأردنية تسدد 100 ألف جنيه استعدادًا لخروجها من محبسها في قضية الفيديوهات الخادشة
شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 بالتفصيل
ديني

خالد الجندي يحذر: لا تخلطوا بين الغضب وكظم الغيظ والحِلم فلكل مقام عند الله منزلة

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن اسم الله الحليم ليس مجرد اسم نتعبد به، بل هو منهج حياة يجب أن ينعكس على أخلاق الناس وسلوكهم، موضحًا أن الحِلم مقام عظيم من مقامات الإيمان، وأن الله سبحانه وتعالى تكرم على عباده حين سمّى نفسه بالحليم ليعلّمهم كيف يضبطون أنفسهم في لحظات الغضب والانفعال.

 الخلط بين الغضب وكظم الغيظ والحلم

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن كثيرًا من الناس يخلطون بين الغضب وكظم الغيظ والحلم، مؤكدًا أن كل مقام منها مختلف تمامًا عن الآخر، فالغضب قد يكون شعورًا داخليًا مكتومًا في النفس دون أن يظهر على السلوك، وقد يغضب الإنسان من زوجته أو أولاده أو من الناس من حوله دون أن يترجم هذا الغضب إلى أذى أو اعتداء.

ما هو كظم الغيظ

وأشار إلى أن كظم الغيظ مرحلة أعلى من مجرد الغضب، موضحًا أن كظم الغيظ يكون في لحظة تنفيذ العقوبة، حين يكون الإنسان على وشك الضرب أو الإيذاء أو الانتقام، ثم يتذكر الله ويمسك نفسه ويتراجع، وهنا يكون قد بلغ مقامًا عاليًا من التحكم في النفس، وهو المقام الذي مدحه الله في قوله تعالى: «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس».

الاستهانة بالغضب

وحذر من خطورة الاستهانة بالغضب وعدم السيطرة عليه، مؤكدًا أن كثيرًا من الجرائم والمشكلات الاجتماعية تنشأ من فقدان السيطرة في لحظة انفعال، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من الموجودين في السجون اليوم لم يستطيعوا كظم الغيظ في لحظة غضب، فاندفعوا إلى الضرب أو القتل أو الإيذاء.

«الكاظمين الغيظ»

وأكد أن التحكم في النفس عند الغضب منزلة عظيمة عند الله، وأن من استطاع أن يمسك نفسه في لحظة الانفعال فقد دخل في زمرة «الكاظمين الغيظ» الذين أعد الله لهم مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض، داعيًا إلى تربية النفس على الحلم والرفق وضبط المشاعر في كل المواقف.

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

منتخب مصر

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية

بالصور

من مطبخك..10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

خاف على نفسك.. أطعمة شائعة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

اضطراب القلق الاجتماعي.. الأعراض والأسباب

اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

