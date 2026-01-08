خالد الجندي يحذر: لا تخلطوا بين الغضب وكظم الغيظ والحِلم فلكل مقام عند الله منزلة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن اسم الله الحليم ليس مجرد اسم نتعبد به، بل هو منهج حياة يجب أن ينعكس على أخلاق الناس وسلوكهم، موضحًا أن الحِلم مقام عظيم من مقامات الإيمان، وأن الله سبحانه وتعالى تكرم على عباده حين سمّى نفسه بالحليم ليعلّمهم كيف يضبطون أنفسهم في لحظات الغضب والانفعال.

الخلط بين الغضب وكظم الغيظ والحلم

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن كثيرًا من الناس يخلطون بين الغضب وكظم الغيظ والحلم، مؤكدًا أن كل مقام منها مختلف تمامًا عن الآخر، فالغضب قد يكون شعورًا داخليًا مكتومًا في النفس دون أن يظهر على السلوك، وقد يغضب الإنسان من زوجته أو أولاده أو من الناس من حوله دون أن يترجم هذا الغضب إلى أذى أو اعتداء.

ما هو كظم الغيظ

وأشار إلى أن كظم الغيظ مرحلة أعلى من مجرد الغضب، موضحًا أن كظم الغيظ يكون في لحظة تنفيذ العقوبة، حين يكون الإنسان على وشك الضرب أو الإيذاء أو الانتقام، ثم يتذكر الله ويمسك نفسه ويتراجع، وهنا يكون قد بلغ مقامًا عاليًا من التحكم في النفس، وهو المقام الذي مدحه الله في قوله تعالى: «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس».

الاستهانة بالغضب

وحذر من خطورة الاستهانة بالغضب وعدم السيطرة عليه، مؤكدًا أن كثيرًا من الجرائم والمشكلات الاجتماعية تنشأ من فقدان السيطرة في لحظة انفعال، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من الموجودين في السجون اليوم لم يستطيعوا كظم الغيظ في لحظة غضب، فاندفعوا إلى الضرب أو القتل أو الإيذاء.

«الكاظمين الغيظ»

وأكد أن التحكم في النفس عند الغضب منزلة عظيمة عند الله، وأن من استطاع أن يمسك نفسه في لحظة الانفعال فقد دخل في زمرة «الكاظمين الغيظ» الذين أعد الله لهم مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض، داعيًا إلى تربية النفس على الحلم والرفق وضبط المشاعر في كل المواقف.