الزمالك والمصري اليوم .. الأعلى للإعلام يحيل شكويين للتحقيق | تفاصيل
غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
إعلامي يعلن انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"
استشهاد المعتقل القشاعلة داخل سجن بئر السبع الإسرائيلي
انفجار سويسرا.. فرحة الكريسماس لم تكتمل في أفخم منتجعات التزلج
في ثواني وأنت بتحول.. مميزات جديدة في تطبيق إنستاباي 2026
المالية: أجور العاملين بالدولة تستحوذ على 14.4% من مصروفات الحكومة في 9 شهور
الاحتلال الإسرائيلي يفتح النار على السوريين في ريف القنيطرة الغربي
مبلغ ضخم.. كم بلغت ثروة محمد صلاح في عام 2025؟
رحم اللّٰه فقيدة المبادئ والقيم.. مصطفى بكري ينعى نيفين القاضي
سوريا.. قوات إسرائيلية تطلق النار تجاه مواطنين في ريف القنيطرة الغربي
ديني

«السلام على أصحاب القلوب الطيبة».. رسالة الشيخ خالد الجندي مع بداية عام 2026

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في رسالة روحانية مؤثرة مع بداية العام الميلادي الجديد، قائلاً: «السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته، السلام عليكم في أعوامكم وأيامكم وساعاتكم، السلام عليكم من الله ورحمة، السلام عليكم بفضله وكرمه وعطائه ومنّه ورحمته وجوده وإحسانه وتمام عطائه».

السلام على الطائعين

وأضاف الجندي، خلال حلقةبرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس: «السلام على الطائعين، السلام على العابدين، السلام على الساجدين، السلام على الذين يتقلبون في أيام الله بطاعة الله، السلام على الذين لا يحاربون الله بنعم الله»، موجهاً تحية إيمانية جامعة لكل من جعل طاعة الله منهج حياة.

السلام على الراضين

وتابع الشيخ خالد الجندي قائلاً: «السلام على الراضين بأحوالهم القانعين بأمورهم الطامحين في مغفرة ربهم، السلام على من سجد لله تائبًا، السلام على من قبل العفو قانعًا»، في إشارة إلى معاني الرضا والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى.

الصفاء الداخلي

واستكمل عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية رسالته قائلاً: «السلام على من غفر الذنب وغفر العيب وترك اللوم والعتاب، السلام على من تصالح مع نفسه ومع الآخرين، السلام على من أعلن الصلح مع رب العالمين»، مؤكداً أهمية الصفاء الداخلي والتصالح مع الله ومع النفس والناس.

وختم الشيخ خالد الجندي رسالته بالدعاء قائلاً: «السلام على أصحاب القلوب الطيبة وعلى أصحاب النفوس السليمة، أيها السادة الكرام سلام الله عليكم جميعًا ورحمته وبركاته، في اليوم الأول من العام الميلادي 2026 نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله بركة وفضلًا ورحمة ومنًّا وجودًا وإحسانًا منه سبحانه وتعالى جل وعلا».

السلام على أصحاب القلوب الطيبة أصحاب القلوب الطيبة الشيخ خالد الجندي خالد الجندي بداية عام 2026

