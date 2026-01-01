قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
100 % حمزة عبدالكريم برشلوني.. فايق يكشف كواليس اجتماع الأهلي
محمود الليثي: أخوض أولى بطولاتي السينمائية في 2026
نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية
الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع
«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك
عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026
دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم
مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون
ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه
متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دعاء لأبي وأمي في العام الجديد.. ردده ليبارك الله في أعمارهم ويحفظهم

دعاء لأبي وأمي في العام الجديد
دعاء لأبي وأمي في العام الجديد
شيماء جمال

دعاء لأبي وأمي في العام الجديد.. الأمهات والآباء لهم مكانة خاصة فى قلوب أبنائهم، وتصعب الحياة بدونهم.. لذلك يرغب الكثير فى الدعاء لآبائهم وأمهاتهم فى العام الجديد 2026 ليحفظهم الله ويشفيهم من الأمراض ويبارك فى أعمارهم. لذلك نذكر مجموعة من الأدعية فى السطور القادمة يمكنكم الاستعانة بها.

دعاء لأبي وأمي في العام الجديد

اللهم ارزق أبي وأمي الصحة والعافية وطول العمر في هذا العام الجديد واسعد قلبهما وأعني على برهما.


اللهم إني استودعك روحهما وجسدهما وقلبهما فأنت من لا تضيع ودائعه.


اللهم ارفع درجاتهما في الجنة وحرم عليهما النار.


اللهم لا تحمل أبي وأمي هما ولا تريهما حزنا واحفظهما لي ولأسرتي.

اللهم في العام الجديد اسعدهما سعادة لا حزن بعدها واحفظهما لي.

اللهم بشرهما بما ينتظرانه فأنت خير المبشرين.


دعاء لأمي في العام الجديد

اللهم في هذه الساعة حقق جميع أمنيات أمي، اللهم اكتب لها حجة في العام الجديد يا كريم يا مجيب الدعوات.

يارب إن أمي أحب النعم لقلبي فاسقها العافية والسعادة، وجنب عنها المرض وارزقها الصحة بلا منتهى، اللهم أبعد الحزن عن قلبها.

- أدعو الله في السنة الجديدة أن لا أذوق مر فقد أمي وأبي ومن أحببت، أسألك يا الله أن تحفظهما بحفظك، وتجعل الخير ملازم لهما، وأن تسخر لهما الأرض ومن عليها وعبادك الصالحين.

اللهم احفظ لي أمي ولا تريني حياه تخلو من وجودها.

اللهم أبعد الحزن عن أمي كبعد السماوات عن الأرض، اللهم لا تحمل أمي هما ولو بمثقال ذرة.

-اللهم اكتب لأمي خير الاقدار في بداية السنة الجديده واجعلها في ودائعك، يا من لا تضيع ودائعه.


دعاء لأبي في العام الجديد
اللهم ألبس والدي لباس العافية حتى يهنأ بالمعيشة، واختم له بالمغفرة حتى لا تضره الذنوب، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تجعل لأبي ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا وله فيها صلاح إلا قضيتها، اللهم ولا تجعل له حاجة عند أحد غيرك.

اللهم شفع فيه نبينا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدًا.

اللهم ابعد عن والدي كل تعب واعطه الصحة والعافيه عاجلًا غير آجلا يارب.

اللهم اشفِ أبي شفاء لا يغادر سقمًا، يارب انه أغلى ما أملك يؤلمني ألمه ويبكيني تعبه.

اللهم اشفِ أبي من كل تعب اللهم إني استودعتك اياه.

اللهم اسكب في جسد أبي نهرًا من الراحة يسري في أوردته، ربي أرح ثم هوّن ثم اشفِ كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت يا أرحم الراحمين.

دعاء لأبي وأمي في العام الجديد دعاء لأبي في العام الجديد دعاء لأمي في العام الجديد العام الجديد دعاء 2026

