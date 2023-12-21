دعاء لأمي في العام الجديد.. اللهم ارزقها الصحة والعافية وبركة العمر

دعاء لأمي في العام الجديد ، للأم مكانة خاصة في قلب أبنائها، فمهما فعل الإنسان لن يستطيع أن يوفيها حقها وبرها، ولا أجمل أن يبدأ الإنسان العام الجديد بالدعاء لأمه بالصحة والشفاء من الأمراض حفظها من كل سوء، وعلى كل مسلم أن يجعل من كل وقته دعاء لأمه حتى يرزقها الله الصحة والعافية ، وفي بر الوالدين ذكر القرآن الكريم الكثير من الآيات منها وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا .. دعاء لأمي في العام الجديد في السطور التالية.



دعاء لأمي في العام الجديد اللهم احفظها وأطل في عمرها.

- دعاء لأمي في العام الجديد مع بداية السنة الجديدة، اللهم احفظ امي وابي واهلي وكل من احببتهم في الله، اللهم جبرا يتعجب له جميع خلقك، اللهم بداية للأيام الجميله، اللهم غيرني لما تحب وابعدني عن ما تبغض.

- دعاء لأمي في العام الجديد اللهم في هذه الساعة حقق جميع أمنيات امي، اللهم اكتب لها حجة في العام الجديد يا كريم يا مجيب الدعوات.

- دعاء لأمي في العام الجديد يارب إن أمي أحب النعم لقلبي فاسقها العافية والسعادة، و جنب عنها المرض وارزقها الصحة بلا منتهى اللهم أبعد الحزن عن قلبها.

- أدعوا الله في السنة الجديدة أن لا أذوق مر فقد أمي ومن أحببت أسألك يا الله أن تحفظهم بحفظك، وتجعل الخير ملازم لهما، وأن تسخر لهما الأرض و من عليها و عبادك الصالحين، اللهم بشرهما بما ينتظرانه ف أنت خير المبشرين مع بداية السنة الجديده اللهم أحفظ لي أمي ومبسم أمي ولا تريني حياه تخلو من وجودها.

- دعاء لأمي في العام الجديد اللهم أبعد الحزن عن أمي كبعد السماوات عن الأرض، اللهم لا تحمل أمي هما ولو بمثقال ذره.

-اللهم اكتب لأمي خير الاقدار في بداية السنه الجديده واجعلها في ودائعك، يا من لا تضيع ودائعه.

- دعاء لأمي في العام الجديد اللهم أمي فإني بها أميل، اللهم أمي فإني بها أستقيم ربي اسعد أمي بكل ما هو جميل من عندك اللهم اكتب لها السعادة الدائمة و ابتسامة لا تغيب و قلب لا يحزن، اللهم اكتب لها خير الاقدار في بداية السنة الجديدة.

-اللهم أغفر لهما جميع ما مضى من ذنوبها، واعصمها فيما بقي من عمرهما، وأرزقهما عملاً زاكياً ترضى به عنهما، اللهم تقبل توبتها وأجب دعوتهما، اللهم إنا نعوذ بك أن تردهما إلى أرذل العمر، اللهم واختم بالحسنات أعمالهما، اللهم آمين.

دعاء للوالدين في السنة الجديدة



دعاء للوالدين في السنة الجديدة قال تعالى " إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا"، وحول بر الوالدين في السنة الجديدة ابسط شيء هو الدعاء لهما أن تكون هذه السنة هي سنة خير عليها وان يرزقها الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية والعمر الطويل.

اللهم أعنا على برهما حتى يرضيا عنا فترضى، اللهم أعنا على الإحسان إليهما في كبرهما دعاء للوالدين بالشفاء اللهم أجعلهما في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم أقر أعينهما بما تتمناه لنا في الدنيا، اللهم اجعل أوقاتهما بذكرك معمورة، اللهم تقبل توبتها وأجب دعوتهما، اللهم إنا نعوذ بك أن تردهما إلى أرذل العمر، اللهم واختم بالحسنات أعمالهما، اللهم أجعل أمي وأبي من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب وبلا عذاب.

- اللهم أطل في عمر أبي وأمي مع العافية في صحتهما ودينهما، واجعل اللهم آخر كلامهما من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدي من بركاتك ورحمتك ورزقك، اللهم ألبسهما العافية حتى يهنئا بالمعيشة، واختم لهما بالمغفرة حتى لا تضرهما الذنوب اللهم اكفهما كل هول دون الجنة حتى تُبَلِّغْهما إياها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق أمي وأبي عيشاً قاراً، ورزقاً داراً، وعملاً باراً اللهم إن أبي قد أحسن إلي منذ يوم ولادتي حتى يوم فراقه، اللهم بحق هذا الإحسان ارحم أبي واغفرله وأدخله الجنة بلا حساب،

-اللهم اكتب لامي خير الأقدار في بداية السنة الجديده واجعلها في ودائعك، يا من لا تضيع ودائعه. اللهم أمي فإني بها أميل، اللهم أمي فإني بها أستقيم ربي أسعد أمي بكل ما هو جميل من عندك اللهم اكتب لها السعادة الدائمة و ابتسامة لا تغيب و قلب لا يحزن، اللهم اكتب لها خير الأقدار في بداية السنة الجديدة. لاحرمني الله منكِ يا شمعة فؤادي، ويا تاج رأسي، كل عام وأنتي الرضا أمي غاليتي.

- اللهم بارك في عمر أبي وأمي وحفظهم لي يارحمن يارحيم ، اللهم أجعل أبى وأمي سيداً من أسياد الجنة وأجعل الحوض مورداً له والرسول شافعاً له وأجعل ظلّك ظلاً له والسندس لباساً له اللهم آمين اللهم إن أبي قد أحسن إلي منذ ويوم ولادتي حتى يوم فراقه اللهم بحق هذا الإحسان أرحمه وأغفر له وأدخله الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين. اللهم واجعل أوسع رزقهما عند كبر سنها وانقطاع عمرهما.



اللهم مع بداية السنة الجديدة

اللهم مع بداية السنة الجديدة رد عافية أمي لها، اللهم احفظهم وأطل في عمرهم.

اللهم إني أسألك أن ترحم امي وتغفر لها اللهم إني أسالك الفردوس الأعلى نزلا لها وأن تجمعنا بها في جنات النعيم.

اللهم في هذه الساعة حقق جميع أمنيات امي، اللهم اكتب لها حجة في العام الجديد يا كريم يا مجيب الدعوات. يارب إن أمي أحب النعم لقلبي ،فاسقها العافية والسعادة، و جنب عنها المرض وارزقها الصحة بلا منتهى اللهم ابعد الحزن عن قلبها. مع العام الجديد منحني الله عز وجل فرحة أن أمي بخير صدقا أعظم دعاء اللهم اني استودعتك امي، صباحكم سعادة وأمل جديد للحياة.

اللهم اني استودعتك السنه الجديده، يارب اجعلها مليئه بالتوفيق والسعاده، اللهم اني استودعتك فتحها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر مافيها وشر مابعدها واللهم بارك بعمر أمي وأبوي يارب.

اللهم اجعلها سنة سعيدة علينا وعلى كل من نحب، واللهم اجعل امي وكل واحبابي بخير وتكون سنة قرب بيننا جميعا. وفي بداية السنه الجديدة اقول اللهم عاما لا يخلو من أمي. اللهم أكتب ل أمي وأبي خير الأقدار في بداية السنة الجديدة وأجعلهم في ودائعك يا من لا تضيع ودائعه. اللهم في هذه السنة الجديده اجعل امي قريرة العين لا تشتكي هما ولا حزنا ولا مرضا، اللهم احفظها واحفظ امهات المسلمين.

-اللهم في السنة الجديده ارزق امي الصحه والعافيه واجعلها يارب من السعداء بالدنيا والاخره واجعلني احظى ببرها وبر والدي .

-يا رب إننا نمر بسنة جديدة فاجعل لأمي فيها الخير والسعادة وطيب الحياة وصحة وعافية في بدنها وطول في عمرها وأحيها على طاعتك وضاك.

اللهم اجعلها سنة سعيدة علينا وعلى كل من نحب، واللهم اجعل امي وكل واحبابي بخير وتكون سنة قرب بيننا جميعا.