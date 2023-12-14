دعاء العام الجديد من السنة النبوية.. هكذا نستقبل السنة الجديدة

دعاء العام الجديد من السنة النبوية ، لم يرد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصص دعاء للعام الميلادي الجديد، لكن يستحب الدعاء في أي وقت ، وبأي شيء يتمناه الإنسان، كما أنه يستحب للمسلم أن يستقبل العام الجديد بالنية الطيبة والعمل الصالح ، وأن يدعوا ربه بالتوفيق في مجريات أمور حياته، وأن يكون عام خير وسعادة وتوفيق في كل شيء.. دعاء العام الجديد من السنة النبوية لم يرد كما ذكرنا سابقًا لكن يستحب أن نردد الأدعية التالية.

دعاء العام الجديد من السنة النبوية

-اللهم في بداية هذا العام نسألك من فيض رحمتك وواسع كرمك، ألا تترك بيننا مريضًا إلا شفيته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا محرومًا إلا أعطيته، ولا مديونًا إلا قضيت دينه، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا مكروبًا إلا وقد فرجت عنه.

- اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها، وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها، وأرغب إليك أن تحفظ علي فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم.

-اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي، اللهم وما عملت من عمل ترضاه، ووعدتني عليه الثواب والغفران، فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك، يا كريم، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آلة وصحبه وسلم. اللهم ونور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن، وحملته وأهل قيام الليل وأهل عليين وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين، وأن نمشي على خطاه.

رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير اللهم اهدنا بالهدى، وزينا بالتقوى، واغفر لنا في الآخرة والأولى.

اللهم قد أقبل علينا عام جديد نسألك الخير كله عاجله وأجله، ونعوذ بك من شره كله عاجله وأجله، ونسألك اللهم عملا يقربنى إليك ياذا الجلال والإكرام وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





حكم دعاء السنة الجديدة

حكم دعاء السنة الجديدة ورد فيها الكثير من الفتاوى التي تشتت عقول البعض لكم هناك نستند على المؤسسة الدينية الرسمية المصرية وهي دار الإفتاء المصرية إن تخصيص لإنسان توقيت معين للدعاء أمر جائز شرعًا، ولا شيء فيه وعلى المسلم أن يقول اللهم إنا نسألك في السنة الجديدة جبر خاطر المنكسرين، اللهم أجبر لنا قلوبنا وأجعلها سنة جديدة بها خير وسعادة.

-اللهم إني أسألك فواتح الخير, وخواتمه, وجوامعه, وأوله وآخره, وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة.. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري, وتضع وزري, وتطهر قلبي, وتحصن فرجي, وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك أن تبارك في سمعي, وفي بصري, وفي روحي, وفي خَلقي, وفي خُلقي, وفي أهلي, وفي محياي, وفي عملي، وتقبل حسناتي.

-يا الله.. أغفر لنا ذنوب السنوات الماضية، وأجعل كتابنا في العام الجديد مليء بالحسنات الطاهرة.

-يا الله أدخلنا في العام الجديد وأنت راض عنا، وبدل لنا في العام الهموم إلى أفراح.

-اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا.



دعاء استقبال السنة الجديدة

دعاء استقبال السنة الجديدة الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وهذه الآية تدل على أن الله عز وجل يستمع إلى دعاء المؤمنين وأنه يستجاب لهم.

يا رب نسألك أن تسير أقدارنا في هذا العام الجديد إلى ما تحبه وترضاه، اجعله عام غفران الذنوب وتحقيق الأمنيات وأصلح فيه أمر ديننا ودنيانا".

-اللهم اجعل عامنا هذا خير وبركة واكتب لنا فيه السلامة من كل شر والرزق الكثير برضا لا ينقطع ومتعنا بعمر مديد نحن ومن نحب وأزل هموم القلوب إنك قريب مجيب الدعاء"

-أجل لنا يا الله السنة الجديدة خير وبركة، واكتب لنا فيها السعادة والفرحة والرضا، وأبعد كل هم وضيق وتعب.

-اللهم إني أسألك خير هذه السنة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركتها.

-أعوذ بك يا الله من شر السنة الجديدة، وعسرها وصدودها وخوفها وهلكتها.

دعاء العام الجديد

دعاء العام الجديد اللهم أن هذه سنةٌ جديدةٌ علينا استغلال ساعات قبل دخولها في الدعاء والإلحاح على الله في الدعاء أن يستجيب لنا ويوفقنا في حاجاتنا وتسيير كل أمر عسير ويستحب أن يقول المسلم اللهم إني أسألك فيها العصمة من الشيطان، والقوة على هذه النفس الأمّارة بالسوء والاشتغال بما يقرّبني إليك يا كريم.. يا ذا الجلال والإكرام، يا عماد من لا عماد له، يا ذخيرة من لا ذخيرة له، يا حرز من لا حرز له يا غيّاث من لا غيّاث له.

- يا سند من لا سند له، يا كنز من لا كنز له، يا حسن البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عزّ الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهالكي، يا مُنعم، يا مجمّل، يا مفضّل، يا مُحسن.. أنت الذي سجد لك سواد الليل، ونور النهار، وضوء القمر، وشعاع الشمس، ودوّي الماء، وحفيف الشجر، يا الله، لا شريك لك.

- اللّهم اجعلنا خيرًا ممّا يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون، ولا تؤاخذنا بما يقولون.

-حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكّلت، وهو ربّ العرش العظيم.. آمنا به كلٌّ من عند ربنا، وما يذّكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، وهبّ لنا من لدنك رحمةً، إنك أنت الوهاب. اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة، بعد جرأتي عليك، فإغفر لي وتب علي، وتولني برحمتك.

-اللهم هذا عام جديد مقبل لم أعمل في ابتدائه عملا يقربني إليك زلفى، غير تضرعي إليك، فاسألك أن توفقني لما تحب، وترضى، وألزمني الإخلاص فيه لوجهك الكريم في عبادتك، واسألك إتمام ذلك علي بفضلك، ورحمتك.

- اللهم أجعلنا أجمل مما أتمنى في السنة الجديدة واكتب لي الخير فيها وحقق لي كل الخير والسعادة.

- اللهم اختم لنا عامنا الماضي بالصالحات وبارك لنا في السنة الجديدة واجعل الفرح واليسر فيها. اللهم اجعل السنة الجديدة سنة خير ومحبة وسلام لأمتنا العربية والإسلامية تمنياتي للجميع عام جديد مليء بالنجاح والعافية والسعادة. الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير .