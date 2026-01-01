قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم

شيماء جمال

دعاء للأبناء في العام الجديد.. مع بداية العام الجديد 2026 يبحث الكثير عن أدعية لأبنائهم ليبارك الله لهم فيهم ويهديهم ويسعدهم.. وفى السطور القادمة سوف نذكر لكم بعض الأدعية التى يمكنكم الاستعانة بها.

دعاء للأبناء في العام الجديد

اللهم اكتب لأبنائي خير الأقدار في بداية السنة الجديدة واجعلهم في ودائعك يا من لا تضيع ودائعه.
اللهم احفظ أبنائي من كل عين ومرض وهم وغم ، واجعلها سنة مليئة بالأفراح وكل ما يسرنا يا كريم.

مع بداية أول أيام العام الجديد اللهم ارزق أبنائنا فيه الخير والفلاح والنجاح وصلاح القلب والنفس والحال.

اللهم في بداية السنة الجديدة إنا نستودعك أبنائنا وأهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع .

اللهم يا حي يا قيوم، اسألك بجميع أسمائك الحسنى، وصفاتك العلا، أن تحفظ لي أبنائي ، وترزقهم من حيث نعلم، ومن حيث لا نعلم، وتوفقهم إلى ما تحب وترضاه يارب العالمين.

اللهم اجعله عام خير وبركة اجعله بداية الإنجاز وتحقيق الأهداف تجاوز الناس المحبطة والسيئة والنظر للأمام نظرة انتصار.

اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين.

اللهم ارفع ذكر أبنائي، وضع وزرهم، وأصلح أمرهم، واغفر ذنبهم، وارزقني برهم.

اللهم احيهم على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا، وما كان من المشركين.

اللهم اجعل ابنائي من الصالحين في الدارين، ولا تصعب عليهم أمرًا من أمور الدنيا أو الآخرة.

دعاء للأبناء في العام الجديد قصير

 اللهم إني استودعك أيامهم فجملها لهم.
 

يا رب في بداية هذا العام الجديد أكتب لهم الخير فيه و باعد عنهم شر أيامه.
 

اللهم اصلح أحوالهم و قربهم إليك قرب المحبوب.
 

مع بداية السنة الجديدة اللهم جبرا لأبنائي يتعجب له جميع خلقك
 

اللهم بداية للأيام الجميلة لأبنائي


اللهم غيرهم لما تحب وابعدهم عن ما تبغض.


 اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في داخلهم سكينة.


ربي أنت حسبي ملجئي ووكيلي وكلتك امري ف اختر لي ولا تخيرني.

دعاء للأبناء في العام الجديد 2026

اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

اللهم عافهم في أرواحهم، وفي أجسادهم، وفي قلوبهم، وفي أبدنهم، وفي صحتهم، وفي قوتهم، وعافهم في الدنيا والآخرة.

اللهم إني أسألك أن تحفظ، أولادي، فاكفهم بحلالك عن حرامك، واغنهم بفضلك عمن سواك.

اللهم إني أعوذ بك من عقوق الأبناء، ومن قطيعة الأقرباء، ومن جفوة الأحياء، ومن تغير الأصدقاء.

اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لي ذنوبي كلها، ولا تبتليني في أبنائي، وضعهم يارب في ودائعك.

اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع.

اللهم ما قسمت في هذا السنة من خير وبركة، وسعادة، وسعة رزق، وإستجابة دعاء فأجعل لنا لأبنائنا منه أوفر الحظ.

اللهم ارزقنا حلاوة الرحمة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة.

اللهم حقق في هذا العام كل أمانيهم و زد في إيمانهم و أعنهم على طاعتك ووفقهم يارب واصلح قلوبهم وحقق أحلامهم.

