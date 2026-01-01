قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باهر المحمدي بعد تمديد تعاقده مع المصري: قرار القلب
ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله
من الإذاعة إلى المتحف.. صفاء أبو السعود تستعرض أجمل ذكرياتها لعام 2025
زيلينسكي: 90% من اتفاقية إنهاء الحرب مع روسيا جاهزة
أجواء كرنفالية في كفر الشيخ ابتهاجاً بالعام الجديد 2026 .. شاهد
دعاء أول يوم في العام الجديد مكتوب.. اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها
التضامن تصدر 1.4 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة خلال 2025
فلسطين.. إصابة 11 شخصاً في انفجار بأحد المحال التجارية في الناصرة
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط فى فنزويلا
العالم يودع 2025 ويستقبل 2026 بالألعاب النارية والطائرات المسيرة.. واحتفالات تحت ظلال الأمن والحزن
السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد.. الأثنين القادم
ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد
ديني

دعاء أول يوم فى العام الجديد 2026 لعله واحدًا من الأدعية التي يبحث عنها الكثير اليوم، عبر محرك البحث العالمي جوجل.

ويفضل العديد من المسلمين بدء العام الجديد بـ دعاء السنة الجديدة 2026، فما أجمل أن يستقبل المسلم أى أمر فى حياته بالدعاء والتضرع إلى المولى عز وجل، وعلى المسلم أن يسأل الله تعالى أن يغفر جميع ذنوبه في العام الماضي، وأن يقوي ويثبت قلبه في السنة الهجرية الجديدة، وأن يحقق كل ما يتمناه من أمور دينية ودنيوية، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء أول يوم فى العام الجديد 2026.

دعاء أول يوم فى العام الجديد 2026

اللهم في هذا العام لا تدع لنا أمرًا إلا يسرته ولا حلمًا إلا حققته، ولا أمنية إلا أسعدتنا بالعيش في جمال واقعها، ولا دعاء إلا أثلجت صدورنا بقبوله .

دعاء أول يوم فى السنة الجديدة

ربي اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب وهداية لكل عاصٍ وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء فأنت على كل شيء قدير .

اللهُم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء ، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا مانتمنى .. يارب العالمين .

اللهُم إنا نستودعك سنة… [مضت من عمرنا]… بأن تغفرها لنا، و ترحمنا و تعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، و تصلح أنفسنا و تُيسر أمرنا .

دعاء السنة الجديدة 2026

1. اللهم في بداية هذا العام الجديد جدد أرواح ذبلت وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك.
2. اللهم إني استودعتك عام مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه و اكتب لي الخير و بارك لي في هذا العام و اجعله عام أجمل مما مضى و اجعله بداية لأجمل الأقدار.
3. في بداية العام الجديد اللهم إنا نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين و مرض وهم وغم واجعله عام مليء بالافراح وكل ما يسرنا يا كريم.
4. وفي أول فجر في العام الجديد اللهم اجعله بداية لكل فرح ونهاية لكل حزن.
5. اللهم اجعله عام شفاء لكل مريض وفرج لكل مهموم يارب العالمين.
6. اللهم مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة.

دعاء أول يوم فى العام الجديد 2026

1) يا رب في بداية هذا العام الجديد أكتب لي الخير فيه و باعد عني شر أيامه.
2) اللهم اصلح حالي و قربني إليك قرب المحبوب.
3) مع بداية السنة الجديدة اللهم جبرا يتعجب له جميع خلقك.
4) اللهم بداية للأيام الجميلة.
5) اللهم غيرني لما تحب وابعدني عن ما تبغض.
6) اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في دواخلنا سكينة.
7) ربي أنت حسبي ملجئي ووكيلي وكلتك امري ف اختر لي ولا تخيرني.
8) اللهم اني أنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويبكي عيني فبشرني.
9) اللهم ارزقنا الصحة والعافية.
10) اللهم الفرح الذي لا نهاية له.
11) اللهم قربك وحبك ورضاك والجنّة يارب.

