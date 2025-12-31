رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 .. ابعتها لكل حبايبك وعيد عليهم

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 .. ساعات ويبدأ عام ميلادي جديد ، يتمنى الجميع أن يكون عام خير وبركة على الامة الإسلامية وجموع المسلمين في شتى بقاع الأرض ، ومع اقتراب الاحتفال برأس السنة الجديدة ، يكثر حاليا البحث من رواد شبكة الإنترنت عن رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026، لإرسالها عبر الهاتف المحمول الى الأهل والأحباب والأصدقاء ، ويبحث الكثير عن عبارات للتهنئة بالعام الجديد بحيث تكون مختلفة عن غيرها وليست مكررة ، وأحيانا يستبدل البعض عبارات التهنئة بالعام الجديد بأدعية من السنة النبوية ، وإن كان هذا هو الأفضل ، لأن الدعاء بظهر الغيب دعاء مستجاب حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم .

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026

• أسأل الله العظيم في هذا العام الجديد أن يجعله عاماً مباركاً عليكم لتحقيق السعادة والنجاح.

• أهنئكم من القلب بحلول العام الميلادي الجديد 2026.

• اسأل الله لكم في العام الجديد الخير والعافية.

• كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الميلادي الجديد.

• عام سعيد عليكم وسنة مليئة بالخير والبركات.

• عام جديد سعيد يالغالي لك ولكل أسرتك، عسى العام الجديد يحمل لك الكثير من الخير.

• جاء العام الجديد عساك دائماً سعيد وعني قريب لست بعيد.

• في العام الجديد أتمنى لك دوام الصحة والعافية.

• كل عام وأنت بخير وأتمنى أن يكون عامك المقبل أفضل من كل الأعوام السابقة.

• تهنئة من القلب بالعام الجديد، بكل الحب أرسلها لكم وأدعو الله أن يجعل عامكم خير عام.

• إلى من أحبه قلبي، عام سعيد وأمل جديد وفرحة تملأ جوانب قلبك وتجعل كل أيامك عيد.

• كل عام وأنتم بخير والعام القادم تكونون في أفضل حال.

• العام الجديد طفل يولد ويحمل معه الأمل بأن غداً أفضل، عامكم سعيد مبارك.

• اللهم بارك هذا العام واجمع لكم فيه من كل الخير والرزق.

• هلا بالعام الجديد عساه يجعلك دائماً سعيد يا أغلى الناس.

رسائل التهنئة بالعام الجديد

• صديقي الغالي لا يوجد كلمات تعبر عن قدوم عام جديد وأنت في حياتي، فكل عام وأنت الصاحب والسند وفي الخير دائماً نجتمع.

• كل عام وأنت بخير يا صديقي، وأتمني لك في هذا العام إن تحقق ما تتمنى وتواصل النجاح والتفوق في حياتك.

• صديقي العزيز أتمنى لك في بداية العام إن يبارك الله في صحتك وفي عمرك ويرزقك ما تتمني.

• حقق الله أمانيك، وجمّل أيامك، وزيّن طريقك دائما بالخير والتوفيق يا رفيق .

عبارات تهنئة الأصدقاء بالعام الجديد

كل عام وأنت بخير كل عام وأنت الصديق والرفيق.

عام ملئ بالحب والطمأنينة والسكينة والسلام لكل الاصدقاء.

نودع عام قديم ونستقبل عام جديد، عسى الله أن يرزقك فيه كل الخير.

اللهم اجعل العام الجديد عاماً كله أمل وتفاؤل بأن القادم أفضل بإذن الله.

أجمل رسائل تهنئة بالعام الجديد

لدي كلمتين اقولها للغاليين كل عام وانتم طيبين.

عام ملئ بالحب والطمأنينة والسكينة والسلام لكل الأحبة.