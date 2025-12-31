قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يفجر مفاجأة بشأن المناورات الصينية حول تايوان | تفاصيل
هل تمطر في السهرة؟ خريطة الطقس ودرجات الحرارة ليلة رأس السنة 2026| فيديو
فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية غداً ..عبر هذا الرابط
هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟
منتخب مصر يبدأ تدريباته لمواجهة بنين فى دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
التعليم تعلن دخول 10 مدارس مصرية يابانية جديدة الخدمة العام الدراسي المقبل
الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس: دافئ نهارًا وأمطار ورياح تضرب هذه المناطق خلال الأيام المقبلة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31-12-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش
مواجهة حاسمة بين الكاميرون وموزمبيق لحسم بطاقة التأهل في كأس الأمم الأفريقية
تجديد حبس عصابة المخدرات بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه
الجزائر تبحث عن العلامة الكاملة أمام غينيا الاستوائية في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية
ديني

دعاء آخر يوم فى 2025 .. 5 كلمات رددها يفتح الله لك فتحا عجيبا

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت

دعاء آخر يوم فى 2025 لعله من أكثر الأدعية التي يبحث عنها الكثير عبر محرك البحث العالمي جوجل، فتفصلنا ساعات قليلة عن توديع عام 2025 واستقبال العام الجديد 2026، ويبحث متصفحو شبكة الإنترنت في مثل هذه الأوقات سنويا على دعاء اخر يوم فى 2025.

ويفضل الكثير بدء العام الجديد 2026 بصلاة ركعتين ومنهم من يفضل الدعاء والاستغفار، حتى يرزقهم الله الخير ويصرف عنهم الشر، فباللجوء لله عز وجل بدعوات قبل نهاية 2025 يجني الشخص السعادة في الدنيا قبل الآخرة، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء اخر يوم فى 2025 .

دعاء آخر يوم فى 2025

(اللهم أقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب ).

دعاء العام الجديد 2026

اللهم اجعله عام جبر دون فقد ولا خيبة، ولا كسر ولا ضعف، وارفع عنا كل بلاء، واكتبنا من السعداء.

6 دعوات تجمع لك الخير كله فى العام الجديد 2026

((اللهم إنى أسألك الهدى والتقي والعفاف والغني والفوز بالجنة والنجاة من النار )).

دعاء اليوم الأخير من السنة

"اللهم اغفر لي وارحمني وارفعنى واجبرنى وعافني وارزقنى واهدني”.

دعاء بداية عام 2026

« اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني».

«اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

«اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري».

«اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا».

« اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

دعاء اليوم الأخير من سنة 2025

يارب استودعتك بداية سنة جديدة، اللهم اجعلها أجمل مما نتمنى، وأكتب لنا تغيرًا للأفضل في أحوالنا وحقق لنا خيرًا مما نتمنى.

هذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت اللهم إني اسألك من خيرها وأعوذ بك من شرها اللهم اجعله عاما ملئ بالسعادة والفرح.

اللهم إني اسألك أن تتحقق أمانينا، وأن ترزقنا حياة طيبة مع من نحب، وأن تجعل هذا العام سعيد على الجميع.

اللهم اجعلها سنه أجمل مما مضت واجعل الباقي من عمري خير.

دعاء آخر يوم فى 2025 دعاء العام الجديد 2026 دعاء اليوم الأخير من السنة دعاء بداية عام 2026 دعاء اليوم الأخير من سنة 2025

