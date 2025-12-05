دعاء يوم الجمعة لهدية الأبناء وحفظهم .. ردده قبل غروب الشمس بساعة

دعاء يوم الجمعة لهداية الأبناء.. تعد ساعة الجمعة من أرجى الأوقات التي يحرص فيها الوالدان على التضرّع بالدعاء لأبنائهم، راجين من الله أن يفتح لهم أبواب الخير ويُنير دروبهم. ومن أعظم ما يُقال في هذا اليوم المبارك أن يسأل الأب أو الأم ربَّه أن يفيض على أولاده من واسع فضله ورحمته.

دعاء يوم الجمعة للهداية الأبناء

اللهم افتح على أبنائي فتوح العارفين، وامنحهم من العلم ما ينفعهم، وذكّرهم بما قد يغيب عن أذهانهم، وافتح لهم من بركات السماء والأرض، فأنت السميع المجيب.

يا معلّم موسى علّمهم، ويا مفهّم سليمان فهمهم، ويا من وهبت لقمان الحكمة آتهم الحكمة وفصل الخطاب.

اللهم علّم أولادي ما جهلوا، وذكّرهم بما نسوا، وامنحهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن، واجعلهم من عبادة الذين اهتدوا بهدايتك. اللهم اجعل حظهم في الدنيا والآخرة أوفر الحظوظ، واجعلهم من أوليائك الذين يمشون بنور الإيمان، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وامنحهم حفظ كتابك والتشرف بدعوتك والجهاد في سبيلك، وتبليغ سنة نبيك محمد ﷺ.

اللهم اغفر ذنوبهم، ونقِّ قلوبهم، واحفظ أعراضهم، وحسّن طباعهم، وأملأ أفئدتهم نورًا وحكمة، واجعلهم أهلاً لكل نعمة تُنعم بها عليهم.

اللهم اجعلهم من أهل ذكرك، وثبّت قلوبهم على طاعتك، واجعل وجوههم منيرةً بطاعتك ومحبّتك.

اللهم ارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزيّن أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وألبسهم ثوب العافية. اللهم ثبّتهم على الصلاة، واصرف عنهم سوء الطريق، وبارك فيهم، وارزقهم خشيتك وتقواك، وأقرّ أعيننا بصلاحهم وتمسّكهم بسنّة نبيك عليه الصلاة والسلام.

اللهم اهدِ أبنائي، وثبّتهم على الصلاة، وأقمهم في طريق الطاعة.

اللهم اجعل أبنائي هُداةً مُهتدين، وارضَ عنهم، واغفر لهم، وأصلح حالهم.

اللهم بارك لي في أبنائي، وارزقهم تقواك وخشيتك، وأقرّ عيني بصلاحهم وهدايتهم والتزامهم بصراطك المستقيم

اللهم اجعل أولادي من الهداة المهتدين المتمسّكين بسنّة نبيّهم عليه أفضل الصلاة والسلام.

اللّهم وفّقهم للخير والصواب، واحفظهم من الخطأ بتقواك. اللّهم اجعل لهم الذكر الجميل في الدنيا والآخرة، وألبسهم من ملابس الجمال والكمال الحلل الفاخرة. اللّهم أعذنا وأولادنا وذرياتنا من فتنة القبر وعذاب النار، ومن فتنة المسيح الدجال.

اللّهم أعني على تربيتهم، وبرهم، وتأديبهم، وتعليمهم.

اللّهم انظرهم بعينك، وتولهم بعونك، واحرسهم بعفوك ومنّك، وأيّدهم بجيش المحبة، واسقهم من شراب محبتك أكرم شربة.

اللّهم أعطني جميع ذلك بتوفيقك ورحمتك، وأعطِ جميع المسلمين، المؤمنين والمؤمنات، مثل الذي سألتك لنفسي ولأولادي، عاجل الدنيا وآجل الآخرة إنك قريبٌ مُجيب سميع الدعاء، وإنك أنت الوهاب.

اللّهم إني أسألك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم، أن تبارك لي في أبنائي وذرّيتي ولا تضرهم وأن توفقهم لطاعتك وأن ترزقني برهم. اللّهم وهب لأولاد المسلمين مثل ما سألتك إياه لأولادي يا ذا الجلال والإكرام.

دعاء للأبناء بالتوفيق

دعاء للأبناء بالتوفيق .. (اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وعلمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع مجيب).

(اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع الدعاء).

اللهم ثبت لهم يقينهم وارزقهم حلالا يكفيهم، اللهم أبعد عنهم كل شيء يؤذيهم، ولا تحوجهم لطبيب يداويهم، اللهم استرهم على وجه الأرض، وارحمهم في بطن الأرض، واغفر لهم في يوم العرض عليك، اللهم أعطهم ما يتمنون وتحبه لهم وترضاه).

(اللهم إني أسألك لهم قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، واجعلهم هداة مهتدين).

(ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما).

(يا رب يا من وهبتي أولادي بغير حول لي ولا قوة، اسألك اللهم أن تحفظهم بعينك التي لا تنام، وحفظك المتين، اللهم نجي أولادي من أي شر أو مكروه أو ضرر قد يصيبهم).

دعاء للأبناء بالهداية

(اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصتك، الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون).

(اللهم اجعلهم حفظة لكتابك، ودعاة ومجاهدين في سبيلك، ومبلغين عن رسولك محمد صلى الله عليه وسلم).

(اللهم اغفر ذنوبهم، وطهر قلوبهم، و حصن فروجهم، وحسن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورا وحكمة، وأهلهم لقبول كل نعمة).

(اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم، وشفاء صدورهم، ونورا لأبصارهم، وذهابا لأحزانهم).

(اللهم فرح بهم نبيك المختار، وأعل بهم المنار، يا عزيز يا غفار).

(اللهم احفظ لي أولادي ووفقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين،

اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان).

(اللهم احشر أبنائي مع الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين في جنة النعي).

(اللهم لا تضل أبنائي بعد إذ هديتهم واجعلهم في زمرة الصالحين يا كريم)

(اللهم اجعل أبنائي وأبناء المسلمين هداة مهديين يا رب العالمين).

(اللهم ارفع درجة أبنائي في عليين واحشرهم مع من تحب يا أكرم الأكرمين).

دعاء لتحصين الأبناء من الحسد

أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم ثلاث مرات).

أعوذ بكلمات الله التامات، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق، وذرأ، وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، ونفخه ونفثه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، ونفخه ونفثه.

أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.

أدعية للأبناء من القرآن

قال تعالى {رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء}. صدق الله العظيم

قال تعالى {رب هب لي من الصالحين}. صدق الله العظيم

قال تعالى {رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء}. صدق الله العظيم

قال تعالى{رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام}. صدق الله العظيم

قال تعالى {ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون}. صدق الله العظيم

قال تعالى {ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم * ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم}.صدق الله العظيم



دعاء للأبناء قصير

(اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إني أسالك أن تهدي أبنائي لما تحب وترضى، وأن تردهم إلي وتعلمهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة إنك على ما تشاء قدير ونعم المولى ونعم النصير وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين).

اللهم بارك لي في أولادي ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم، اللهم يا معلم موسى وآدم علمهم ويا مفهم سليمان فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب، اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع مجيب الدعوات، اللهم إني أسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن. اللهم اجعل أبنائي هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم جنبهم الفواحش والمحن والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبهم الزنا واللواط والخمر والمخدرات، اللهم سلمهم من العلل والآفات، اللهم سلمهم من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار واهدهم لما تحبه واغفر لهم يا غفار، اللهم لا تزغ قلوبهم بعد إذ هديتهم وهب لهم من لدنك رحمة وهيئ لهم من أمرهم رشدا.

اللهم من على ببقاء أولادي وبإصلاحهم لي وبإمتاعي بهم، اللهم أمدد في أعمارهم بالصحة والعافية في طاعتك ورضاك، اللهم رب لي صغيرهم وقو لي ضعيفهم، اللهم نزه قلوبهم عن التعلق بمن هم دونك وما هو دونك واجعلهم ممن تحبهم ويحبونك، اللهم ارزقهم حبك وحب نبيك محمد وحب كل من يحبك وحب كل عمل يقربهم إلى حبك.