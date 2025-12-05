قرعة كأس العالم.. حسام وإبراهيم حسن رفقة الدرندلي أمام البيت الأبيض

تتجه أنظار جماهير الكرة العالمية اليوم الجمعة إلي مركز "جون كينيدي" بمدينة "نيويورك" بالولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة مراسم قرعة بطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد الجهاز الفني للمنتخب الوطني، حسام وإبراهيم حسن، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أمام البيت الأبيض قبل إجراء قرعة كأس العالم في الولايات المتحدة في صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمعهم.

الدرندلي وحسام وإبراهيم حسن

موعد قرعة كأس العالم 2026

تنطلق مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لـ قرعة كأس العالم 2026

سيتم بث قرعة كأس العالم 2026 عبر قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمونديال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تصنيف قرعة كأس العالم 2026

الوعاء 1: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

الوعاء 2: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية الإكوادور، النمسا، أستراليا.

الوعاء 3: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا.

الوعاء 4: الأردن، كاب فيردي، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، المنتخبات الأربعة (أ، ب، ج، د) المتأهلة من الملحق الأوروبي، المنتخبان الاثنان (أ، ب) المتأهلان من الملحق العالمي