الدرندلي بعد فوز المنتخب: أول مرة أشوف جمهور مصر بهذه الكثافة

أكد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أن مدرجات استاد القاهرة شهدت أجواءً احتفالية مميزة، بعد الفوز الكبير الذي حققه منتخب مصر، وسط حضور جماهيري غير مسبوق أعاد الأجواء الحماسية للمدرجات.

واضاف الدرندلي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"،عن سعادته الكبيرة بهذا المشهد، مؤكد أن الجمهور المصري كان كلمة السر في الانتصار، بعدما امتلأت المدرجات بالمشجعين الذين منحوا اللاعبين طاقة وروحًا جديدة داخل الملعب.

وقال الدرندلي: "النهاردة أول مرة أشوف جمهور مصر بالكثافة دي، الجمهور بيدي طعم وروح للمباراة، وحاجة اشتغلنا عليها بقالنا فترة، والحمد لله استعاد المنتخب جماهيريته من جديد."

وتابع: "الفترة اللي جاية هتشهد إن شاء الله أفراح أكبر، ونتمنى استمرار الدعم الجماهيري بالشكل الرائع ده، خصوصًا مع اقتراب التصفيات المؤهلة لكأس العالم."

كما أشار إلى أن الانتصارات الأخيرة سيكون لها مردود إيجابي على المنتخب في المرحلة المقبلة، سواء على المستوى الفني أو الاقتصادي، مؤكدًا أن الفريق يسير في طريق العودة بقوة إلى المنافسات العالمية.