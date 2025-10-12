منتخب مصر لرجال الهوكي يفوز على نيجيريا 6-3 بالبطولة الأفريقية بالإسماعيلية

أ ش أ

فاز منتخب مصر لرجال الهوكي على نظيره نيجيريا 6-3 اليوم الأحد بالجولة الثانية ببطولة الأمم الأفريقية للهوكي التي تستضيفها مصر على ملاعب هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 11 حتى 18 أكتوبر الجاري.



وافتتح المنتخب الوطني للرجال مبارياته في البطولة بالفوز أمس على نظيره الكينى 2-1.

ويشارك في منافسات الرجال ستة منتخبات هي، مصر (الدولة المستضيفة)، جنوب أفريقيا، كينيا، نيجيريا، غانا، وزامبيا.



ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الوطنى بعد غد /الثلاثاء/ مع نظيره منتخب جنوب أفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرًا.



ويوم الأربعاء 15 أكتوبر، يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب زامبيا في تمام الساعة الخامسة مساءً.



وفي يوم الجمعة 17 أكتوبر، يواجه منتخب مصر نظيره منتخب غانا في تمام الساعة الخامسة مساءً.



ومن المقرر أن يقام نهائي البطولة ومباريات تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري.



وتحظى البطولة القارية بأهمية خاصة كونها النسخة الثانية عشرة لبطولة الرجال كما أنها مؤهلة إلى بطولة العالم 2026 المقرر إقامتها في بلجيكا وهولندا.



وفي منافسات السيدات بالبطولة، خسر منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا بنتيجة 0-10 اليوم /الأحد/ بالجولة الثانية.



وكان المنتخب الوطني خسر في افتتاح مبارياته بالبطولة أمام نظيره الغاني 1-8.

ويشارك في منافسات السيدات خمسة منتخبات هي، مصر (الدولة المستضيفة)، جنوب أفريقيا، كينيا، نيجيريا، وغانا.



ومن المقرر أن يواجه منتخب السيدات بعد غد /الثلاثاء/ نظيره منتخب كينيا في تمام الساعة الخامسة عصرًا.



وفي يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب نيجيريا في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.



ومن المقرر أن يقام نهائي البطولة ومباريات تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري.



وتحظى البطولة القارية بأهمية خاصة كونها النسخة التاسعة لبطولة السيدات، كما أنها مؤهلة إلى بطولة العالم 2026 المقرر إقامتها في بلجيكا وهولندا.



وتشهد البطولة هذا العام عودة منتخب مصر للسيدات بعد غياب استمر ثماني سنوات، حيث كانت آخر مشاركة لهن في نسخة عام 2017.