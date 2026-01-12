قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير استراتيجي: التظاهرات في إيران ملف معقد .. والضغط الأمريكي يعمق الأزمة الاقتصادية
هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل
أحمد موسى: البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لتمثيل المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية
جنوى يكتسح كالياري بثلاثية في الدوري الإيطالي
الأرصاد: استمرار الأمطار واضطراب الملاحة البحرية حتى الغد
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية
شبكة الحماية الاجتماعية.. سليمان وهدان يكشف عن أولويات العمل خلال الفترة القادمة للدولة
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 وخطواته وأسباب وقف الصرف
منخفض جوي السبب.. الأرصاد تحذر: الرمال والأتربة مستمرة غدا
علي الدين هلال: على البرلمان حل مشاكل المرتبات والمعاشات والأسعار والتضخم
منظمة الصحة العالمية: 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة إلى إجلاء طبي
تغيير اللوائح يُتيح لنجم مانشستر سيتي الجديد المشاركة في نصف نهائي كأس الرابطة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أسماء عبد الحفيظ

تعد فترة امتحانات نصف العام من أكثر الفترات التي تشهد توترا وضغوطا نفسية داخل كل بيت خاصة مع شعور الأمهات بالقلق على مستقبل أبنائهن الدراسي ورغبتهن الدائمة في تحقيق أفضل النتائج.

وفي هذا الإطار أوضحت أخصائية الصحة النفسية هبة شمندي، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الامتحانات رغم أهميتها لا يجب أن تتحول إلى مصدر خوف أو تهديد للطفل لأن ذلك ينعكس سلبا على حالته النفسية وقدرته على التركيز والتحصيل.

وأكدت هبة شمندي أن الطفل في هذه المرحلة يكون في أمس الحاجة إلى الشعور بالأمان والدعم وليس الرقابة الصارمة أو الضغط المستمر مشيرة إلى أن النجاح الحقيقي يبدأ من التوازن النفسي وليس من الخوف.

الضغط النفسي أثناء الامتحانات وتأثيره على الأطفال

  • أشارت أخصائية الصحة النفسية إلى أن الضغط الزائد خلال فترة الامتحانات قد يؤدي إلى نتائج عكسية تماما
  • مثل ضعف التركيز
  • النسيان السريع
  • اضطرابات النوم
  • فقدان الشهية أو الإفراط في الأكل
  • ونوبات البكاء أو العصبية

وأضافت أن بعض الأطفال يعانون من أعراض نفسية صامتة لا تلاحظها الأم بسهولة مثل القلق الداخلي أو الشعور بعدم الثقة بالنفس وهو ما قد يستمر معهم لفترات طويلة بعد انتهاء الامتحانات إذا لم يتم التعامل معه بالشكل الصحيح.

أخطاء شائعة تقع فيها الأمهات دون قصد

و أوضحت هبة شمندي أن هناك عددا من الأخطاء التي تقع فيها بعض الأمهات بحسن نية لكنها تؤثر سلبا على الطفل
ومن أبرزها المقارنة بين الطفل وإخوته أو زملائه
التهديد بالعقاب أو الحرمان
ربط الحب والرضا بالدرجات
التوتر الزائد داخل المنزل

وأكدت أن هذه التصرفات تزرع الخوف في نفس الطفل وتجعله يربط الدراسة بالقلق وليس بالتعلم.

كيف تدعم الأم طفلها نفسيا خلال الامتحانات؟

وشددت أخصائية الصحة النفسية على أن الدعم النفسي لا يحتاج إلى مجهود كبير بل إلى وعي واحتواء
ويمكن للأم أن تساعد طفلها من خلال
توفير جو هادئ للمذاكرة
تنظيم وقت النوم
تشجيع الطفل بكلمات إيجابية
التعبير عن الثقة في قدراته

كما نصحت بعدم التركيز المستمر على الامتحانات طوال اليوم وترك مساحة للطفل للراحة واللعب البسيط حتى لا يشعر بالضغط المستمر.

أهمية الروتين الصحي في فترة الامتحانات

أكدت هبة شمندي أن الصحة النفسية ترتبط ارتباطا مباشرا بالصحة الجسدية ولهذا يجب الاهتمام بوجبات غذائية متوازنة
شرب كميات كافية من المياه تقليل السكريات والمنبهات
الابتعاد عن السهر.

وأوضحت أن الطفل الذي يحصل على قسط كاف من النوم يكون أكثر تركيزا وقدرة على التذكر.

التعامل مع الخوف من الامتحان

أشارت أخصائية الصحة النفسية إلى أن الخوف من الامتحان شعور طبيعي، لكن الخطورة تكمن في تضخيم هذا الخوف.

ونصحت الأمهات بالاستماع لمخاوف أطفالهن دون سخرية
وتطمينهم بأن الامتحان تجربة وليس تهديدا

كما أكدت أهمية تعليم الطفل أن الخطأ وارد وأن النتيجة لا تعكس قيمته أو مكانته داخل الأسرة.

