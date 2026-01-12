ورقة لحمة خطيرة جدا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة

تبحث كثير من ربات البيوت عن وصفة تجمع بين السرعة والطعم القوي والشكل الجذاب، دون مجهود أو مكونات معقدة، وهنا تظهر ورقة اللحمة أو البفتيك كواحدة من أسهل وألذ الوصفات التي يمكن تحضيرها في دقائق، وبمذاق ينافس أشهر المطاعم.

نقدم لكِ طريقة عمل ورقة لحمة خطيرة جدًا بخطوات بسيطة، ونصائح تضمن لك طراوة مثالية وطعم غني يشهي من أول لقمة، للشيف هند محمد.

لماذا ورقة اللحمة من أكثر الوصفات تريند؟

ورقة اللحمة

تعود وصفة ورقة اللحمة إلى الواجهة بقوة لأنها:

سريعة التحضير ولا تحتاج وقت طويل.

لا تحتاج فرن، يمكن تحضيرها في الطاسة فقط.

مناسبة للغداء أو العشاء.

يمكن تقديمها مع الأرز، المكرونة، أو الخبز.

طعمها قوي وغني بالتوابل، يشبه طعم المطاعم.

لهذا تُعتبر وصفة مثالية للأيام المزدحمة أو العزومات السريعة.

مقادير ورقة لحمة خطيرة جدًا

ورقة اللحمة

المكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، لكن السر الحقيقي في التتبيلة والتشويح الصح:

شرائح بفتيك ورقة لحمة

ملح

فلفل أسود

زيت

زبدة

بصل شرائح

فلفل ألوان

طماطم

ثوم مفروم

بهارات لحمة

ورق لورا رشة بسيطة

مرقة لحمة

ملعقة صلصة

طريقة تتبيل البفتيك الصحيحة

التتبيلة هي أساس الطعم، وبدونها مش هتحسي بالفرق:

نفرد شرائح البفتيك جيدًا.

نرش الملح والفلفل الأسود على الجهتين.

يمكن تركها 10 دقائق فقط لامتصاص النكهة اختياري.

نصيحة مهمة

لا تكثري التتبيل قبل التسوية علشان اللحمة تظل طرية وعصارية.

طريقة عمل ورقة اللحمة في الطاسة خطوة بخطوة



ورقة اللحمة

نضع الطاسة على نار متوسطة.

نضيف زيت مع قطعة زبدة.

عندما يسخن الزيت، ننزل بشرائح البفتيك.

نشوحها سريعًا على الجهتين ثم نرفعها جانبًا.

التشويح السريع يقفل مسام اللحمة ويحافظ على العصارة والطراوة.

تحضير الصوص الخطير

في نفس الطاسة نضيف القليل من الزيت إذا احتاجت.

نضع البصل ونقلبه حتى يذبل.

نضيف الفلفل الألوان والطماطم.

ننزل بالثوم ونشوح الكل معًا.

التوابل:

ملح

فلفل أسود

بهارات لحمة

رشة ورق لورا

مكعب أو ملعقة مرقة لحمة

ملعقة صلصة

نقلب جيدًا حتى تتجانس النكهات.

تسوية ورقة اللحمة

نعيد شرائح اللحمة إلى الطاسة.

نقلبها في الصوص جيدًا.

نغطي الطاسة ونتركها على نار هادئة 5–10 دقائق.

الوقت القصير يحافظ على طرواة اللحمة ويمنعها من الجفاف.

سر طعم ورقة اللحمة زي المطاعم

الطاسة تكون سخنة قبل نزول اللحمة.

عدم الإكثار من التقليب.

النار المتوسطة أفضل.

الزبدة مع الزيت تعطي طعم غني.

الصلصة مع المرقة تضيف لون وطعم احترافي.

أفكار تقديم ورقة اللحمة

يمكنك تقديم ورقة اللحمة بأكثر من طريقة:

مع أرز أبيض أو أرز بالشعيرية.

مع مكرونة سادة.

في سندوتشات مع عيش بلدي.

بجانب بطاطس محمرة أو بوريه.

ويمكن إضافة رشة بقدونس أو فلفل أخضر للتزيين.

هل ورقة اللحمة مناسبة للدايت؟

تقليل كمية الزيت.

الاستغناء عن الزبدة.

استخدام طاسة تيفال أو غير لاصقة.

تقديمها مع خضار سوتيه بدل الأرز أو المكرونة.

أخطاء شائعة تبوظ ورقة اللحمة