طريقة عمل سلطة البنجر مع جبن الفيتا والجوز

سلطة الشمندر مع جبن الفيتا والجوز طبق صحي ولذيذ يجمع بين حلاوة الشمندر ونكهة الجبن المالحة وقرمشة الجوز..

إليك طريقة تحضيرها من وصفات مطبخ نور.

طريقة عمل البنجر سلطة مع جبن الفيتا والجوز

المكونات الأساسية

الشمندر: 3-4 حبات متوسطة مسلوقة أو مشوية ومقطعة إلى شرائح أو مكعبات.

جبن الفيتا: حوالي نصف كوب (حسب الرغبة) مفتت.

الجوز: ربع إلى نصف كوب مفروم خشن أو أنصاف.

الخضار الورقية: كوبان من الخضار المشكلة (مثل الجرجير، السبانخ، أو الخس).

البصل الأحمر: نصف بصلة صغيرة مقطعة إلى شرائح رفيعة (اختياري).

أوراق النعناع الطازجة: للتزيين وإضافة نكهة منعشة.

مكونات الصلصة (التتبيلة)

زيت الزيتون: 3-4 ملاعق كبيرة.

عصير الليمون: ملعقتان كبيرتان أو عصير ليمونة واحدة.

خل البلسميك: ملعقة كبيرة (اختياري، يضيف نكهة مميزة).

العسل: ملعقة صغيرة (للموازنة بين النكهات).

الملح والفلفل الأسود: حسب الذوق.

طريقة التحضير

تحضير الشمندر: اسلقي أو اشوي الشمندر مسبقًا حتى يصبح طريًا، ثم قشريه وقطعيه واتركيه يبرد تمامًا.

تحضير الصلصة: في وعاء صغير، اخفقي زيت الزيتون، عصير الليمون، خل البلسميك، العسل، الملح، والفلفل الأسود جيدًا حتى تمتزج المكونات.

تجميع السلطة: في طبق تقديم كبير أو أطباق فردية، وزعي الخضار الورقية والبصل الأحمر (إن وجد).

إضافة المكونات: أضيفي قطع الشمندر المبردة فوق الخضار.

التزيين والتقديم: وزعي جبن الفيتا المفتت والجوز المفروم على الوجه. صبي الصلصة فوق السلطة مباشرة قبل التقديم وزيني بأوراق النعناع الطازجة.