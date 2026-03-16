محافظ دمياط يشدد على وضع ملصقات على سيارات الأجرة

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم جولة ميدانية، تفقد خلالها عدد من المواقف بمدينة دمياط، للوقوف على انتظام حركة النقل والتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة عقب تحريك أسعار المواد البترولية الأسبوع الماضى.

حيث تضمنت الجولة التى جاءت بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء سيد الصيرفى رئيس الإدارة العامة للمواقف و سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والمقدم أحمد جمال مدير إدارة المرافق ،المرور على المواقف بمناطق " الحطاب ، باب الحرس ، المطرى " ، تابع خلالها الإعلان عن التعريفة الجديدة داخل المواقف و وضع ملصقات بها على السيارات ، كما حرص على التواصل مع المواطنين واستمع إلى مطالبهم واطمأن على التزام السائقين بالتعريفة المقررة وخط السير .

هذا وقد أكد " محافظ دمياط " استمرار المتابعات الميدانية على منظومة المواقف بشكل دورى للتأكد من انتظام العمل بها والالتزام بالتعريفة الجديدة، مؤكدًا على استقبال شكاوى المواطنين عبر الأرقام غرفة عمليات المحافظة 0572264121 والخط الساخن 114

او من خلال الواتس اب على الأرقام التالية 01556681111 و01556682222