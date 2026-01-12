قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنتبه.. علامات تخبرك بخطورة مستوى السكر في جسمك

أسماء عبد الحفيظ

ارتفاع مستوى السكر في الدم لم يعد مرتبطًا فقط بمرضى السكري، بل أصبح خطرًا يهدد كثيرين دون أن ينتبهوا. المشكلة أن الجسم يرسل إشارات تحذيرية مبكرة، لكن تجاهلها قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

علامات في جسمك تخبرك أن السكر أصبح خطرًا

كشفت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة والباطنة من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن أبرز العلامات التي تخبرك أن السكر لديك لم يعد في المعدل الطبيعي وأصبح يشكل خطرًا على صحتك.

العطش المستمر وكثرة التبول

وأوضحت جميل العلامات التي تشير إلى ارتفاع السكر في الدم هو الشعور الدائم بالعطش، حتى بعد شرب كميات كافية من الماء. يعود ذلك إلى محاولة الجسم التخلص من الجلوكوز الزائد عن طريق البول، ما يؤدي إلى فقدان السوائل بسرعة، ويصاحبه تكرار التبول خاصة خلال ساعات الليل.

علامات في جسمك تخبرك أن السكر أصبح خطرًا
 

التعب والإرهاق بدون مجهود

الشعور بالإجهاد المستمر دون سبب واضح قد يكون علامة تحذيرية على خلل في مستوى السكر. فعندما يعجز الإنسولين عن إدخال الجلوكوز إلى الخلايا، يفقد الجسم مصدره الأساسي للطاقة، ما ينعكس في صورة خمول وكسل دائمين.

الجوع الشديد والرغبة في الحلويات

علامات في جسمك تخبرك أن السكر أصبح خطرًا

ارتفاع السكر في الدم قد يسبب شعورًا دائمًا بالجوع، حتى بعد تناول الطعام. ويرجع ذلك إلى عدم استفادة الخلايا من الجلوكوز، فيدفع المخ لإرسال إشارات متكررة بالرغبة في الأكل، خاصة السكريات والنشويات.

تشوش الرؤية وضعف النظر

تشوش الرؤية من الأعراض الشائعة لارتفاع السكر، إذ يؤثر الجلوكوز المرتفع على عدسة العين ويسبب تغيرًا مؤقتًا في قوة الإبصار. تجاهل هذه العلامة قد يؤدي مع الوقت إلى مضاعفات خطيرة في العين.

بطء التئام الجروح والخدوش

علامات في جسمك تخبرك أن السكر أصبح خطرًا

إذا لاحظت أن الجروح البسيطة تستغرق وقتًا أطول من المعتاد للشفاء، فقد يكون السبب ارتفاع مستوى السكر. السكر المرتفع يؤثر سلبًا على الدورة الدموية ويضعف قدرة الجسم على مقاومة الالتهابات.

تكرار الالتهابات الجلدية والمسالك البولية

ارتفاع السكر يهيئ بيئة مناسبة لنمو البكتيريا والفطريات، ما يؤدي إلى تكرار الالتهابات، خاصة التهابات الجلد واللثة والمسالك البولية، وقد تكون هذه الالتهابات مزمنة أو متكررة بشكل ملحوظ.

تنميل الأطراف ووخز اليدين والقدمين

الشعور بتنميل أو وخز في الأطراف قد يكون مؤشرًا مبكرًا على تأثر الأعصاب نتيجة ارتفاع السكر لفترات طويلة، وهو ما يُعرف باعتلال الأعصاب السكري، ويعد من أخطر مضاعفات إهمال التحكم في السكر.

فقدان الوزن غير المبرر

علامات في جسمك تخبرك أن السكر أصبح خطرًا

فقدان الوزن المفاجئ رغم تناول الطعام بشكل طبيعي قد يكون علامة خطيرة. فعندما لا يتمكن الجسم من استخدام الجلوكوز، يبدأ في حرق الدهون والعضلات للحصول على الطاقة، ما يؤدي إلى نقص ملحوظ في الوزن.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا ظهرت أكثر من علامة من هذه الأعراض، ينصح الأطباء بإجراء تحليل السكر في الدم فورًا، خاصة للأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي مع مرض السكري أو يعانون من السمنة وقلة النشاط البدني.

