بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه خيانة أبنائه وصدمته تهز القلوب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو خلال الساعات الماضية لطبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم يكتشف خيانة أولاده له ، بعد غربة دامت 30 عاما خارج البلاد للعمل.



قال الدكتور محمد عبد النبي قاسم في فيديو عبر منصة اكس: اشتغلت كل حياتي عشان أعطي ولادي أفضل حياة، اشتريت لهم أحسن السيارات، وكل الصلاحيات والتوكيلات وكل الحسابات كانت باسم ابني.

وأضاف: خلال آخر 16 سنة حولت لهم حوالي 50 مليون جنيه، وكل العقارات كانت باسمهم وبصلاحياتهم الكاملة.

و تابع : ابني بقاله 16 سنة عاطل وأنا اللي بصرف عليه، ولما جيت أرجع بلدي اتقلب قلة أدب، كل الفلوس اللي أنا صرفتها اختفت، ولقيته بيقولي اثبت لي إن الفلوس دي كانت فعلا ملكك.

و أشار الي ان أبنته الكبرى ساعدت الابن في هذا الفعل، قائلا: كانت عاقة بأمها طول عمرها وبتهددني بالسجن.

جدير بالذكر أن الطبيب المصري الذي كان قد نشر فيديو يتهم فيه نجله بالاستيلاء على ثروته، تعرض لإصابة بنزيف إثر سقوطه فى الشارع.

