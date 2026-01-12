قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاج الدين يحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مرضى الجهاز التنفسي
أحمد موسى يناقش تطورات المشهد البرلماني والسياسي في حلقة جديدة من على مسئوليتي
وزير الرياضة يكلف لجنة مختصة لبحث شكوى بوجود مخالفات في اتحاد القوة البدنية
أحمد موسى يقدم الشكر للنائب محمد أبو العينين .. لهذا السبب
عاجل.. سحب رعدية ممطرة تضرب 6 محافظات.. وتحذيرات مستمرة من الرياح والأتربة
سرعة الرياح وصلت لـ 60 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن حالة الطقس
محمود فوزي: تعاون كامل بين الحكومة ومجلس النواب بتشكيله الجديد
احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية
برشلونة يعلن اجتياز كانسيلو الفحص الطبي والإعلان الرسمي قريبا
قرار مهم من مدرب السنغال قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا
ظهر في شوارع روما.. التركي جان يامان ينفي أنباء القبض عليه
علي الدين هلال ومجلس النواب في برنامج أحمد موسى اليوم .. بث مباشر
مرأة ومنوعات

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه خيانة أبنائه وصدمته تهز القلوب

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم
طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم
ميرنا محمود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو خلال الساعات الماضية لطبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم يكتشف خيانة أولاده له ، بعد غربة دامت 30 عاما خارج البلاد للعمل.


قال الدكتور محمد عبد النبي قاسم في فيديو عبر منصة اكس: اشتغلت كل حياتي عشان أعطي ولادي أفضل حياة، اشتريت لهم أحسن السيارات، وكل الصلاحيات والتوكيلات وكل الحسابات كانت باسم ابني.

وأضاف: خلال آخر 16 سنة حولت لهم حوالي 50 مليون جنيه، وكل العقارات كانت باسمهم وبصلاحياتهم الكاملة.

و تابع : ابني بقاله 16 سنة عاطل وأنا اللي بصرف عليه، ولما جيت أرجع بلدي اتقلب قلة أدب، كل الفلوس اللي أنا صرفتها اختفت، ولقيته بيقولي اثبت لي إن الفلوس دي كانت فعلا ملكك.

و أشار الي ان أبنته الكبرى ساعدت الابن في هذا الفعل، قائلا: كانت عاقة بأمها طول عمرها وبتهددني بالسجن.

جدير بالذكر أن الطبيب المصري الذي كان قد نشر فيديو يتهم فيه نجله بالاستيلاء على ثروته، تعرض لإصابة بنزيف إثر سقوطه فى الشارع.

https://x.com/Eyaaaad/status/2010639531910021141?s=20

https://vt.tiktok.com/ZS5tb4Jco/

محمد عبد النبي طبيب يكتشف خيانه أولادة ترند مواقع التواصل الاجتماعي

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

وزير الخارجية الإيراني يستدعي سفراء فرنسا ودول أوروبية في طهران

الاتحاد الإفريقي يعلق على قرار أمريكي بوقف تمويل ومشاركة بعض مؤسسات الأمم المتحدة

إغلاق الأسواق الأوروبية على ارتفاع مع تقييم المستثمرين التطورات الجيوسياسية في إيران

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

محمد حلمي رئيسا لمجلس أمناء العاشر من رمضان و"صبحي نصر" و"الزاهد" وكيلين

جهاز العاشر من رمضان

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

