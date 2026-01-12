قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد التحسن.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة للمواطنين عن حالة الطقس
استعدوا.. تقلبات جوية سريعة تضرب تلك المناطق خلال الساعات المقبلة
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
في ذروة فصل الشتاء المعروف بـ«طوبة»، تشهد البلاد موجة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة ، تجمع بين برودة قاسية، مع رياح مثيرة للأتربة إلى جانب أمطار متفاوتة الشدة ورياح نشطة قد تصل لحد العاصفة، ما ينعكس على حركة الملاحة البحرية وحالة الطرق.

وفي هذا السياق، حذر  الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغيّر المناخ، من حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة ، حيث من المتوقع أن تكون الليلة قارسة البرودة في كل مناطق الجمهورية بسبب استمرار نشاط الرياح الباردة ليلا .

وأكد ان الاثنين 12 يناير والثلاثاء 13 يناير يشهدان حالة جوية غير معتادة من حيث تزامن الظواهر وقوتها، رغم أنها تأتي في توقيت طبيعي من عمر الشتاء، موضحًا أن الأجواء اتسمت بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة صباحًا، يعقبه ارتفاع نسبي خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية.

خريطة سقوط الأمطار

وأشار فهيم إلى أن خريطة الأمطار تُظهر فرصًا لسقوط أمطار متوسطة قد تغزر وتكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وعلى فترات متقطعة، وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد، في حين تشهد مناطق جنوب الوجه البحري أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، وتمتد الأمطار الخفيفة إلى وسط سيناء ومدن القناة، مع احتمالية وصولها مساءً إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى بنسبة تقدر بنحو 20%.

ولفت رئيس مركز معلومات تغيّر المناخ إلى نشاط ملحوظ للرياح على معظم الأنحاء، بسرعات تتراوح بين 40 و55 كيلومترًا في الساعة، وهي مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق المكشوفة، مؤكدًا أن سواحل البحر المتوسط ستشهد اضطرابًا شديدًا في الملاحة البحرية، مع ارتفاع الأمواج ما بين 3.5 و5.5 متر، ما يستدعي وقف الأنشطة البحرية والصيد.

وعن درجات الحرارة، أوضح أن القاهرة الكبرى ستكون شديدة البرودة ليلًا، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالملابس الشتوية الثقيلة، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

وفي إطار التحذيرات، شدد فهيم على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية وسقوط الأمطار، وتجنب الوقوف أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية وقت نشاط الرياح، مع الإكثار من تناول المشروبات الدافئة والابتعاد عن أي أنشطة بحرية خلال هذه الفترة.

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي، أن صور الأقمار الصناعية رصدت منذ الساعة الثانية ظهر اليوم نشاطًا ملحوظًا للرياح على عدد من المناطق، تتراوح سرعتها بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، خاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة أن هذه الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، مشيرة إلى استمرار فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، بالتزامن مع اضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط خلال الساعات المقبلة.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية الجهات المعنية والمواطنين إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول.

