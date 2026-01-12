رمال وأمطار وبرق ورعد .. ماذا ينتظر الطقس في مصر بعد تحذير الأرصاد؟

يتساءل ملايين المصريين عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة، خاصة بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية والظواهر المناخية التي شهدتها البلاد خلال الساعات القليلة الماضية، وأبرزها الأتربة والبرودة التي عانى منها الكثيرون اليوم.

يذكر أن مصر تشهد تقلبات جوية شديدة مع بداية فصل الشتاء، حيث من المتوقع أن تتأثر البلاد خلال الساعات القادمة بـ“نوة الفيضة الكبرى”، التي تعتبر من أقوى النوات الشتوية، وأكثرها تأثيرًا على الأحوال الجوية.

ما هي نوة الفيضة الكبرى؟

“الفيضة الكبرى” هي نوة شتوية معروفة تاريخيًا في مصر، وخاصة في الإسكندرية والمناطق الساحلية الشمالية، وسُميت بهذا الاسم؛ لأنها تتسبب في ارتفاع منسوب مياه البحر بشكل كبير، وزيادة قوة الأمواج؛ ما يعرّض مراكب الصيد والنشاطات البحرية للخطر، وقد يؤدي إلى توقفها خلال فترة النوة.

وتأتي هذه النوة في توقيت يبدأ من 12 يناير وتستمر لنحو 6 أيام، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، وأمطارا متفاوتة الشدة، ورياحا قوية تؤدي إلى اضطراب الملاحة في البحر المتوسط، خاصة في المناطق الشمالية والوجه البحري.

ومع دخول النوة؛ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة، خاصة في الصباح الباكر، مع نشاط ملحوظ للرياح التي تتراوح سرعاتها ما بين 30–50 كم/س؛ ما يزيد الإحساس بالبرودة والتقلبات الجوية في معظم أنحاء البلاد.

تحذير هيئة الأرصاد الجوية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا جديدا في ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس، فإن آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية يشير إلى استمرار نشاط الرياح وتتراوح سرعتها من (40) إلى (60) كم اس على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد.

تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة وقد تؤدى الى تدهور الرؤية الأفقية على بعض المناطق وقد تقل الرؤية الافقية على بعض المناطق الى أقل من 500 متر.

يأتي ذلك مع استمرار فرص الأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط خلال الساعات القادمة.

أماكن سقوط الأمطار في مصر

من المتوقع هطول أمطار متوسطة، قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً، على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بشكل متقطع، مصحوبة بحبات برد في بعض الأماكن.

كما يُتوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري، وأمطار خفيفة على وسط سيناء ومدن القناة، قد تمتد مساءً بنسبة حدوث 20% تقريباً إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وحذرت الهيئة أيضا، من نشاط رياح قوية وضربات برق مع سحب رعدية.

وتتركز فرص الأمطار على النحو التالي: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تصاحبها حبات برد. وأمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري. وأمطار خفيفة على وسط سيناء ومدن القناة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 13 يناير

- الطقس فى القاهرة

العظمى 18 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 18 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 17 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 19 درجة.

الصغرى 08 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 19 درجة.

الصغرى 08 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 20 درجة.

الصغرى 10 درجة.