الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لدائري القوس الغربي
تويوتا تقدم هايلكس بتكنولوجيا كهربائية.. أشهر بيك أب
منال عوض: جهود وزارة البيئة أسفرت عن تحقيق الحياد الكربوني للمتحف المصري الكبير
هل يجب حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين؟.. الإفتاء تجيب
ترامب: إيران عرضت التفاوض معنا بعد تهديدات أمريكية
موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 12 يناير
طرق وأسعار استخراج شهادة ميلاد
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
أوهم المواطنين بالعلاج الروحاني.. دجال البحيرة يواجه هذ العقوبة بالقانون
عمرو حمزاوي: العالم يعيش حالة شبيهة بين الحربين العالميتين.. وترامب يتجاوز كل القواعد الأخلاقية
هل إقامة الاحتفال بذكرى مولد السيدة زينب حرام؟.. اعرف حكم الشرع
محافظات

حالة الطقس في أسوان اليوم الإثنين 12-1-2026

حالة الطقس
حالة الطقس
محمد عبد الفتاح

تشهد محافظة أسوان اليوم الاثنين 12-1- 2026 طقساً معتدلاً ومستقراً، يتميز بأجواء هادئة وانخفاض نسبي في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، ومع شروق الشمس وازدياد سطوعها بشكل تدريجى، بدأت درجات الحرارة في الارتفاع خاصة خلال ساعات الظهيرة.

ويُلاحظ تغير ملحوظ في حالة الطقس مقارنة بالأيام الماضية، حيث بدأت درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي، مما يشير إلى بداية تحسن واضح في الأجواء مع دخول فصل الخريف.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية يسود طقس شتوى مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء معتدل للحرارة في أول الليل مائل للبرودة في أخره. 

حالة الطقس 

وتختلف طبيعة أسوان نظرًا لموقعها الجغرافي في أقصى الجنوب في درجة الحرارة عن المحافظات الأخرى، حيث إنه بعد فترة الظهيرة تكون الأجواء معتدله فى الشتاء .

وبمجرد اختفاء أشعة الشمس وحلول وقت المغرب يبدأ الطقس في التحسن التدريجي بشكل جيد للغاية، ويشعر بها تحديدًا في المناطق المطلة على ضفاف النيل والمجاورة للزراعات، حيث تكون الأجواء معتدلة ورائعة بشكل مميز.

وسجلت درجة الحرارة العظمى في مدينة أسوان 27 درجة، والصغرى 17 درجة، وترتفع درجة الحرارة العظمى عند فترة بعد الظهيرة حتى تصل إلى 27درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 23% والرياح 8كم/ س.

كما سجلت مدينة إدفو إحدى المدن التابعة لأسوان من أقصى الشمال درجة الحرارة العظمى 27درجة والصغرى 17درجة، وتستقر بعد درجة الحرارة في فترة الظهيرة عند 27درجة، بينما جاءت نسبة احتمالية سقوط أمطار بنسبة 0% والرطوبة 18% والرياح 3كم/ س.

وفي السياق نفسه، سجلت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان درجة الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 17درجة، ويستمر ارتفاع الحرارة في فترة الظهيرة لـ27درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 38% والرياح 13كم/ س. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

