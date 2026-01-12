بعد تحذير الأرصاد.. أطعمة ومشروبات مناسبة للطقس البارد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع استمرار موجة الطقس البارد، ما يستدعي الحرص على اتباع نمط غذائي يعزز مناعة الجسم ويمنحه الطاقة والدفء.

وللتعامل مع انخفاض الحرارة، ينصح خبراء التغذية باعتماد أطعمة ومشروبات تساعد على تدفئة الجسم وتقوية جهاز المناعة، من بينها:

الشوربات الساخنة: مثل شوربة الخضار والدجاج أو العدس، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن وتمنح الجسم حرارة إضافية.

المشروبات الدافئة: كالزنجبيل مع العسل والليمون، أو الكاكاو الساخن، والسحلب، فهي تساعد على تدفئة الجسم وتحسين الدورة الدموية.

الأطعمة الغنية بالبروتين: كالفول، والعدس، والبقوليات، واللحوم، لتوفير الطاقة اللازمة للتغلب على البرد.

المكسرات والبذور: مثل اللوز والجوز وبذور دوار الشمس، لاحتوائها على دهون صحية تساعد على الدفء وتحافظ على صحة القلب.

الفواكه الموسمية: مثل البرتقال والجريب فروت، لاحتوائها على فيتامين C الذي يقوي جهاز المناعة.



كما يُنصح بالإكثار من شرب الماء حتى في الطقس البارد، لتجنب الجفاف، وارتداء الملابس الدافئة مع تناول وجبات خفيفة على مدار اليوم للحفاظ على الطاقة والدفء.

باتباع هذه النصائح الغذائية، يمكن مواجهة موجة الطقس البارد بطريقة صحية وآمنة، مع الحفاظ على نشاط الجسم ومناعته ضد الأمراض الموسمية.