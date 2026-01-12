قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
عطية لاشين: يحرم تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية
رئيس الوزراء يصل نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك
أثر الإسراء والمعراج في نفس النبي وصحابته.. تعرف عليه
إجراء جديد فى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال بـ كأس أمم إفريقيا
اهتموا بالتعليم .. ماذا ينتظر أولياء أمور مصر من أعضاء مجلس النواب 2026؟
البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بـ7 مليارات جنيه .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فرصة ذهبية لعشاق التصوير الفلكي.. قمر التربيع الأخير لشهر رجب يزين سماء الوطن العربي

قمر التربيع
قمر التربيع
ريهام قدري

أكد المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية أن قمر شهر رجب  وصل اليوم إلى طور التربيع الأخير عند الساعة 06:48 مساءً بتوقيت مكة المكرمة (03:48 مساءً بتوقيت غرينتش)، ليكون بذلك قد أكمل نحو ثلاثة أرباع مداره حول الأرض منذ لحظة الاقتران.


وظهر القمر في سماء الوطن العربي بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، حيث يظهر نصفه مضاءً بينما يغرق النصف الآخر في الظل، وهو المشهد المميز لطور التربيع الأخير، الذي يعد آخر الأطوار القمرية الكبرى قبل أن يتحول القمر إلى هلال آخر الشهر تمهيدًا لمرحلة المحاق.


كما سيكون القمر في اقتران سماوي مع النجم السماك الأعزل، ألمع نجوم كوكبة العذراء، في منظر رائع يمكن رصده بالعين المجردة عند صفاء السماء، ويزداد جمالًا باستخدام المناظير الفلكية.


ويُعتبر هذا الطور من أفضل الأوقات لمراقبة تضاريس سطح القمر عبر المناظير أو التلسكوبات الصغيرة، حيث يظهر الخط الفاصل بين النور والظل بوضوح، ما يبرز الجبال والفوهات ويمنح السطح مظهرًا ثلاثي الأبعاد، ويشكل فرصة مثالية لهواة التصوير الفلكي الباحثين عن تفاصيل دقيقة وملامح بارزة.


ومع اقتراب نهاية الشهر، ستتراجع إضاءة القمر تدريجيًا ليلة بعد أخرى، ليصبح هلالًا يُرى قبل شروق الشمس، قبل أن يصل إلى منزلة الاقتران لشهر شعبان.

قمر التربيع قمر شهر رجب طور التربيع الأخير القمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

إمام عاشور

إمام عاشور يتلقى عروضا قياسية تتجاوز 300 مليون جنيه

سعر الدولار

أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026

ترشيحاتنا

محكمة

السجن المشدد 15 عامًا لعامل ونجله وصديقهما لاختطاف شخص وتعذيبه وسرقة أمواله بالفرافرة

صورة أرشيفية

إخماد حريق هائل في شونة كتان بقرية شبراملس بالغربية

النيابة الإدارية

بمشاركة 60 مستشارا بالنيابة الإدارية.. تسليم شهادات إتمام دورتين بمعهد التخطيط القومي

بالصور

ضعف الدورة الدموية.. السر الخفي وراء برودة القدمين

ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين
ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين
ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين

رصف وإنترلوك ورفع كفاءة منظومة الإنارة بتكلفة 19 مليون جنيه وترخيص 3118 إعلانا بكفر صقر خلال 2025

رفع إنارة
رفع إنارة
رفع إنارة

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد