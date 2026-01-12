فرصة ذهبية لعشاق التصوير الفلكي.. قمر التربيع الأخير لشهر رجب يزين سماء الوطن العربي

أكد المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية أن قمر شهر رجب وصل اليوم إلى طور التربيع الأخير عند الساعة 06:48 مساءً بتوقيت مكة المكرمة (03:48 مساءً بتوقيت غرينتش)، ليكون بذلك قد أكمل نحو ثلاثة أرباع مداره حول الأرض منذ لحظة الاقتران.



وظهر القمر في سماء الوطن العربي بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، حيث يظهر نصفه مضاءً بينما يغرق النصف الآخر في الظل، وهو المشهد المميز لطور التربيع الأخير، الذي يعد آخر الأطوار القمرية الكبرى قبل أن يتحول القمر إلى هلال آخر الشهر تمهيدًا لمرحلة المحاق.



كما سيكون القمر في اقتران سماوي مع النجم السماك الأعزل، ألمع نجوم كوكبة العذراء، في منظر رائع يمكن رصده بالعين المجردة عند صفاء السماء، ويزداد جمالًا باستخدام المناظير الفلكية.



ويُعتبر هذا الطور من أفضل الأوقات لمراقبة تضاريس سطح القمر عبر المناظير أو التلسكوبات الصغيرة، حيث يظهر الخط الفاصل بين النور والظل بوضوح، ما يبرز الجبال والفوهات ويمنح السطح مظهرًا ثلاثي الأبعاد، ويشكل فرصة مثالية لهواة التصوير الفلكي الباحثين عن تفاصيل دقيقة وملامح بارزة.



ومع اقتراب نهاية الشهر، ستتراجع إضاءة القمر تدريجيًا ليلة بعد أخرى، ليصبح هلالًا يُرى قبل شروق الشمس، قبل أن يصل إلى منزلة الاقتران لشهر شعبان.