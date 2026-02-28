النيل للطيران لـ المسافرين: راجعوا حجوزاتكم قد تحدث تغييرات في المواعيد

أعلنت شركة النيل للطيران، أنه من المتوقع حدوث بعض التعديلات أو الإلغاءات على عدد من الرحلات المتجهة إلى تلك الوجهات، وذلك نتيجة للظروف التشغيلية المرتبطة بهذه الأحداث.

يأتي ذلك في ضوء التطورات والأحداث الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة، والتي قد تؤثر على الحركة الجوية في بعض الدول المجاورة،

وتهيب النيل للطيران، المسافرين على رحلاتها ضرورة متابعة حالة حجوزاتهم بشكل مستمر، من خلال الصفحات الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر التواصل مع خدمة العملاء من خلال الخط الساخن: 19415،

من داخل السعودية على رقم 0112290066،

من خارج مصر على رقم

0020226968000

وذلك للاطلاع على أي تحديثات قد تطرأ على مواعيد الرحلات.