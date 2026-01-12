بورفؤاد تواجه تداعيات الطقس.. جاهزية 10 سيارات كسح و9 ماكينات شفط

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم، رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بالتزامن مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض المدينة لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد.

يأتي ذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن اندفاع منخفض جوي قطبي قوي نحو منطقة شرق المتوسط ومصر، يبدأ تأثيره التدريجي مساء الأحد، ويشتد تأثيره بشكل واضح اعتبارًا من منتصف نهار يوم الاثنين الموافق 12 يناير، وسط نشاط ملحوظ للرياح اعتبارًا من الأحد، في البداية تكون الرياح جنوبية غربية مما يقلل تأثيرها المباشر على السواحل نسبيًا، وتشتد سرعة الرياح بقوة يومي الاثنين والثلاثاء بسرعات تصل هباتها إلى ٧٠ كم / ساعة، وقد تكون مثيرة للأتربة في بعض المناطق، بالإضافة إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية من الأحد وحتى الأربعاء، ويتراوح ارتفاع الامواج بين 4 إلى 5 أمتار.

رئيس مدينة بورفؤاد : رفع درجة الاستعداد والتأهب للتقلبات الجوية وسقوط الأمطار

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي أنه تم وضع خطة متكاملة خلال موسم الشتاء لمجابهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، تضمنت مراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار والتأكد من جاهزيتها إلى جانب مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العوازل بها ورفع الكابلات الكهربائية المكشوفة مشددًا على تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة للتعامل الفوري مع أي طارئ وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات التنفيذية.

ووجّه رئيس مدينة بورفؤاد بالمتابعة المستمرة مع مسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتأكد من جاهزية محطات الرفع لاستقبال كميات الامطار فضلاً عن توافر المولدات البديلة حال انقطاع التيار الكهربي، مشيراً إلى جاهزية 10 سيارات متنوعة بين كسح ونافوري وڤاكيوم وسيول و9 ماكينات شفط نقال وقد سبق تحديد مواقع تمركز المعدات في البؤر الساخنة استعدادًا لسقوط الأمطار.

وشملت توجيهات الدكتور إسلام بهنساوي على أهمية التنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لمراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العوازل ورفع أي وصلات أو كابلات كهربائية مكشوفة بالطرق والمحاور، حرصًا على سلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، شدد رئيس مدينة بورفؤاد على استمرار أجهزة الرصد في المتابعة الميدانية الدقيقة على مدار الساعة، لرصد أي تجمعات لمياه الأمطار أو أعطال أو مشكلات طارئة وسرعة التعامل معها، مشيرًا إلى أن مدينة بورفؤاد تضع سلامة المواطن في المقام الأول وأن هناك تنسيقًا كاملًا مع الأجهزة التنفيذية وفرق الطوارئ لضمان التدخل السريع وتقليل أي آثار محتملة للتقلبات الجوية.