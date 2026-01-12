قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إزالة 17 حالة تعد على المصارف في بورسعيد

في اليوم الثاني من الموجة الـ28 لإزالة التعديات ببورسعيد
في اليوم الثاني من الموجة الـ28 لإزالة التعديات ببورسعيد
محمد الغزاوى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها المكثفة، في إطار تنفيذ الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة.

و تم في اليوم الثاني تنفيذ إزالة 17 حالة تعدٍ على مصرف بحر البقر ومصرف صرف 2 سرحان، على مساحة إجمالية بلغت 17,150 مترًا مربعًا.

وجاءت الحملة بقيادة أحمد زغلف رئيس حي الجنوب، وبمشاركة قوات الأمن ومديرية الزراعة وكافة الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والمجاري المائية، ومنع التعديات بكافة صورها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

في اليوم الثاني من الموجة الـ28 لإزالة التعديات ببورسعيد

وأكدت الجهات المختصة أن الموجة الـ28 مستمرة خلال الفترة من 10 يناير 2026 وحتى 27 مارس 2026، على ثلاث مراحل، وذلك بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، ومديريات الأمن، وجهات الولاية المعنية، مع التشديد على عدم التهاون مع أي تعديات جديدة، حفاظًا على حق الدولة وتحقيقًا للصالح العام.

بورسعيد محافظة بورسعيد جنوب بورسعيد بحر البقر

