بورسعيد| الغرباوي يجتمع مع أعضاء غرف عمليات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية

اجتمع طاهر الغرباوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد صباح اليوم بديوان عام المديرية بأعضاء غرف عمليات المرحلتين الإعدادية والثانوية وذلك في إطار المتابعة المستمرة والاستعدادات المكثفة لفترة الامتحانات الحالية بصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

جاء ذلك بحضور الحسيني راغب مدير عام التعليم العام والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشؤون التنفيذية ومحمد رفعت مدير إدارة التعليم الإعدادي وستوتة عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي ورائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

وناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بسير العمل داخل غرف العمليات كل على حده غرفة التعليم الإعدادي وغرفة التعليم الثانوي إلى جانب استعراض آليات التنسيق والمتابعة والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة قد تطرأ خلال فترة الامتحانات.

وأكد وكيل تعليم بورسعيد خلال الاجتماع على الأهمية البالغة لغرف العمليات باعتبارها خط الدفاع الأول لضمان انتظام الامتحانات مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل بالشروط والضوابط المنظمة لعملها وحسن اختيار أعضائها بما يضمن الكفاءة والقدرة على سرعة التواصل واتخاذ القرار في التوقيت المناسب.

وشدد الغرباوي خلال الإجتماع على أهمية التنبيه والتأكيد على رؤساء اللجان ومديري المدارس بضرورة التنفيذ الحاسم والدقيق لكافة اللوائح والقوانين المنظمة لعقد الامتحانات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية وذلك طبقاً لما ورد بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن وبما يحقق الانضباط الكامل داخل اللجان ويضمن نزاهة العملية الامتحانية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى الدور المحوري الذي يقوم به أعضاء غرف العمليات في إنجاح منظومة الامتحانات مؤكداً أن وعيهم وحسن إدارتهم للمواقف المختلفة يمثلان عاملاً أساسياً في خروج فترة الامتحانات إلى بر الأمان وبالشكل اللائق الذي يليق بمكانة تعليم بورسعيد.

واختتم طاهر الغرباوي الاجتماع متمنياً للجميع التوفيق والسداد مؤكداً ثقته الكاملة في فرق العمل بغرف العمليات وقدرتهم على تحمل المسؤولية وإنجاز المهام المنوطة بهم على الوجه الأمثل.