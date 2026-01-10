بورسعيد | الغرباوي يتابع انتظام امتحانات صفوف النقل في أول أيامها بمدارس إدارة الزهور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغرباوي يتابع انتظام امتحانات صفوف النقل في أول أيامها بمدارس إدارة الزهور

الغرباوي يتابع انتظام امتحانات صفوف النقل في أول أيامها بمدارس إدارة الزهور
الغرباوي يتابع انتظام امتحانات صفوف النقل في أول أيامها بمدارس إدارة الزهور
محمد الغزاوى

تابع طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم، انتظام سير امتحانات صفوف النقل في أول أيام انطلاقها، وذلك خلال جولة ميدانية شملت عددًا من مدارس إدارة الزهور التعليمية، رافقه خلالها الأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

الغرباوي يتابع انتظام امتحانات صفوف النقل في أول أيامها بمدارس إدارة الزهور

واستهل وكيل تعليم بورسعيد جولته بمدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات التابعة لإدارة الزهور التعليمية، وكان في استقبال سيادته الأستاذة شريهان غنيم مدير المدرسة، التي تضم ٦ لجان امتحانية بإجمالي عدد ١٨٨ طالبة، حيث أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، بينما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية، وسط حالة من الانضباط والالتزام داخل اللجان.

و شملت الجولة مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية المعتمدة، وكان في استقبال سيادته الأستاذ محمد تعلب مدير المدرسة، التي تضم ٧٦٤ طالبًا وطالبة موزعين على ١٨ لجنة امتحانية، حيث اطمأن مدير المديرية على انتظام أعمال الامتحانات والالتزام بالتعليمات المنظمة لسير اللجان.

والجدير بالذكر أن جدول امتحانات اليوم الأول للمرحلة الابتدائية شهد أداء طلاب الصفين الثالث والسادس الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية، بينما أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة العلوم، وأدى طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وخلال جولته، أكد  طاهر الغرباوي على ضرورة توفير المناخ التربوي الآمن والهادئ داخل اللجان، والتعامل بحزم مع أي معوقات قد تؤثر على حسن سير الامتحانات، مشددًا على أن المتابعة الميدانية المستمرة تأتي في إطار الحرص على انتظام العملية التعليمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

