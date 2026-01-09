أول زيارة ميدانية لـ صدر بورسعيد بعد انضمامها للرعاية الصحية

أجرى الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، يرافقه الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور محمد بدر ، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانويه والثالثيه برئاسة الهيئة ، والدكتور أحمد عرنوس ، مدير مستشفى الصدر بمحافظة بورسعيد ، جولة ميدانية تفقدية داخل مستشفى الصدر، وذلك في أول زيارة ميدانية للمستشفى عقب صدور قرار نقل التبعية رسميًا للهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع بورسعيد

جاء ذلك في إطار المتابعة الإستراتيجية المستمرة لمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد وتنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد السبكى ، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ،

وهدفت الجولة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي الحالي للمستشفى، وتقييم جاهزية البنية التحتية والخدمات الطبية المقدمة، في ضوء خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الهيئة لرفع كفاءة المستشفيات المنضمة حديثًا، وضمان توافقها مع معايير الجودة المعتمدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال الجولة، استعرض الدكتور أمير التلواني آليات العمل داخل الأقسام المختلفة، وناقش مع القيادات التنفيذية والطبية بالمستشفى محاور التطوير الاستراتيجي، بما يدعم دور المستشفى كأحد المكونات الحيوية في خريطة الرعاية الصحية المتخصصة بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد حسن سالم ، أن مستشفى الصدر يمثل محورًا مهمًا ضمن خطة التطوير المرحلية لفرع الهيئة ببورسعيد، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ رؤية متكاملة تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية والطبية للمستشفى، وتعظيم الإستفادة من إمكاناته، بما يضمن تقديم خدمة صحية متخصصة تتسم بالجودة والاستدامة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص قيادة الهيئة العامة للرعاية الصحية على المتابعة الميدانية الفاعلة، وترسيخ نهج الإدارة الاستراتيجية القائمة على التقييم الواقعي من أرض الميدان، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في بناء منظومة صحية حديثة، قادرة على تقديم خدمات علاجية متطورة وفق أعلى المعايير الدولية.