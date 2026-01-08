قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سينتهي بالفشل.. برلماني صومالي: إسرائيل تريد النفوذ غير الشرعي في أفريقيا
ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل
ترامب يستعد للإعلان عن تشكيل مجلس السلام بشأن غزة
البيت الأبيض: ترامب يدرس شراء جرينلاند وسط اعتراض دنماركي
لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار
هل الصلاة صحيحة لمن نسي قول سمع الله لمن حمده؟.. اعرف رأي الشرع
ترامب: فنزويلا ستوجه عائدات النفط لشراء منتجات أمريكية
الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين
نعمل وسط ظروف صعبة.. معتمد جمال يعلق على تولي مهمة تدريب الزمالك
الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير
موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زين معاها المحل ومات.. إخلاء سبيل مالكة مطعم بورسعيد الشهير بكفالة 5 آلاف جنيه

إخلاء سبيل مالكة مطعم بورسعيد الشهير بكفالة 5 آلاف جنيه
إخلاء سبيل مالكة مطعم بورسعيد الشهير بكفالة 5 آلاف جنيه
محمد الغزاوى

أمرت جهات التحقيق فى بورسعيد بإخلاء سبيل مريم، مالكة مطعم شهير بمحافظة بورسعيد، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك عقب الاستماع لأقوالها في واقعة الحريق الذي نشب بالمطعم وأسفر عن وفاة أحد العاملين.


وصرحت جهات التحقيق  بدفن جثمان العامل المتوفى فارس محمود فتحي، البالغ من العمر 18 عامًا، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

كان المجنى عليه أنهى تزيين المطعم مع صاحبته قبل بدء الاحتفالات باعياد الميلاد التى غادرت المحل لاستبدال ملابسها لحضور قداس عيد الميلاد وسرعان ما أبلغت بالخبر بعد وقت قليل من مغادرتها 

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق وقع نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل المطعم، ما أسفر عن إصابة عامل واحد بحروق بالغة.


وكان المصاب الوحيد في حريق المطعم الشهير بميدان المنشية قد لقي مصرعه متأثرًا بإصاباته الخطيرة، رغم محاولات إسعافه داخل المستشفى، حيث تدهورت حالته الصحية متأثرًا بالحروق.


وكانت قد دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ فور تلقي البلاغ، ونجحت في السيطرة على النيران ومحاصرتها، ومنع امتدادها إلى المحال والعقارات المجاورة، مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لتأمين موقع الحريق بالكامل.


إخلاء سبيل مالكة مطعم بورسعيد الشهير بكفالة 5 آلاف جنيه

وتواجد اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، يرافقه الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، لمتابعة الموقف ميدانيًا والتأكد من انتهاء الحريق وعدم وجود مخاطر تهدد المنطقة المحيطة بميدان المنشية.


وأعلنت الجهات الطبية بالأمس وفاة المصاب الوحيد، وتم إيداع الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق، بينما جرى تحرير محضر بالواقعة، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، قبل أن يتم اخلاء سبيل صاحبة المطعم، والتصريح بدفن المتوفي.

بورسعيد حوادث بورسعيد محافظة بورسعيد جهات التحقيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

ترشيحاتنا

إخلاء سبيل مالكة مطعم بورسعيد الشهير بكفالة 5 آلاف جنيه

زين معاها المحل ومات.. إخلاء سبيل مالكة مطعم بورسعيد الشهير بكفالة 5 آلاف جنيه

ارشيفيه

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة نارية بالدقهلية

جهود ميدانية مستمرة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بضواحي بورسعيد

جهود ميدانية مستمرة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بضواحي بورسعيد |شاهد

بالصور

بخصر منحوت.. هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد

هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد
هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد
هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏

جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014

بالجلد الأسود.. نادية الجندي تخطف الأنظار في إطلالة شبابية

نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية
نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية
نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية

جومانا مراد تثير الجدل في آخر جلسة تصوير خضعت لها

جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها
جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها
جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها

فيديو

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد