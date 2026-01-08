زين معاها المحل ومات.. إخلاء سبيل مالكة مطعم بورسعيد الشهير بكفالة 5 آلاف جنيه

أمرت جهات التحقيق فى بورسعيد بإخلاء سبيل مريم، مالكة مطعم شهير بمحافظة بورسعيد، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك عقب الاستماع لأقوالها في واقعة الحريق الذي نشب بالمطعم وأسفر عن وفاة أحد العاملين.



وصرحت جهات التحقيق بدفن جثمان العامل المتوفى فارس محمود فتحي، البالغ من العمر 18 عامًا، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

كان المجنى عليه أنهى تزيين المطعم مع صاحبته قبل بدء الاحتفالات باعياد الميلاد التى غادرت المحل لاستبدال ملابسها لحضور قداس عيد الميلاد وسرعان ما أبلغت بالخبر بعد وقت قليل من مغادرتها

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق وقع نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل المطعم، ما أسفر عن إصابة عامل واحد بحروق بالغة.



وكان المصاب الوحيد في حريق المطعم الشهير بميدان المنشية قد لقي مصرعه متأثرًا بإصاباته الخطيرة، رغم محاولات إسعافه داخل المستشفى، حيث تدهورت حالته الصحية متأثرًا بالحروق.



وكانت قد دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ فور تلقي البلاغ، ونجحت في السيطرة على النيران ومحاصرتها، ومنع امتدادها إلى المحال والعقارات المجاورة، مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لتأمين موقع الحريق بالكامل.



إخلاء سبيل مالكة مطعم بورسعيد الشهير بكفالة 5 آلاف جنيه

وتواجد اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، يرافقه الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، لمتابعة الموقف ميدانيًا والتأكد من انتهاء الحريق وعدم وجود مخاطر تهدد المنطقة المحيطة بميدان المنشية.



وأعلنت الجهات الطبية بالأمس وفاة المصاب الوحيد، وتم إيداع الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق، بينما جرى تحرير محضر بالواقعة، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، قبل أن يتم اخلاء سبيل صاحبة المطعم، والتصريح بدفن المتوفي.