قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رافينها: صنعنا الفوز بأيدينا وجاهزون لأي منافس في نهائي السوبر الإسباني
هند الضاوي: ترامب أتلف الديمقراطية الأمريكية.. وخطف مادورو عنوان لفوضى السياسة
التعادل السلبي يحسم لقاء كريستال بالاس وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
بـ 10 لاعبين فقط.. تشيلسي يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
أصوله فلسطينية.. الرئيس الهندوراسي المنتخب يزور إسرائيل قبل تنصيبه الرسمي
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
العربي الأوروبي للدراسات: تفكيك حلف الناتو ليس في صالح أمريكا أو الأوروبيين
فريق سعودي طلب إعارته مجانا.. لماذا فشل رحيل مصطفى شوبير عن الأهلي؟
كان ابني وصاحبي| والد ضحية غدر صديقه يروي لـ صدي البلد الساعات الأخيرة قبل خروجه في ليلة لم يعد بعدها
رحيل المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل
رمضان 2026| عمر محمد رياض ينضم لمسلسل رأس الأفعى مع أمير كرارة
التعليم المتنوع والسوشيال ميديا.. كيف صنعت الاختلافات الثقافية صداما داخل المجتمع؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد تحويل نشاطه لفرن دون الرجوع للحي.. رئيس ضواحي بورسعيد تمهل صاحب ماركت 24 ساعة لتقديم رخصة | شاهد

بعد تحويل نشاطه لفرن دون الرجوع للحي.. رئيس ضواحي بورسعيد تمهل صاحب ماركت 24 ساعة لتقديم رخصة | شاهد
بعد تحويل نشاطه لفرن دون الرجوع للحي.. رئيس ضواحي بورسعيد تمهل صاحب ماركت 24 ساعة لتقديم رخصة | شاهد
محمد الغزاوى

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي فى محافظة بورسعيد حملة مكبرة استهدفت المحال التجارية بمنطقة مبارك، لمراجعة التراخيص وإزالة المخالفات والتعديات في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة الالتزام بشروط التراخيص والحفاظ على الصحة العامة والبيئة
 

شاهد الفيديو 

https://youtube.com/shorts/siDAik9xyLo?si=eqAl4xMKfFQ1Ezig

وجاءت الحملة بمتابعة ميدانية مباشرة من  شيماء العزبي، القائم بأعمال رئيس حي الضواحي، وبالتنسيق والتعاون مع شرطة المرافق، حيث شملت المرور على عدد من المحال التجارية، ومراجعة الموقف القانوني لها، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية.

وشملت الحملة مراجعة التراخيص لمخبز والتنبيه بالالتزام بشروط البيئة والتراخيص ،وتم تحرير محاضر بيئية للمخبز حيث ان المدخنة غير مطابقة للاشتراطات البيئة والتهوية غير كافية إلى جانب إزالة عدد من المخالفات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة.
 

وخلال الحملة، قامت  شيماء العزبي بمراجعة تراخيص المحال بنفسها، والتنبيه على المخالفين بسرعة توفيق أوضاعهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين، مؤكدة أن المتابعة الميدانية مستمرة ولن يتم التهاون مع أي مخالفة تمس صحة المواطنين أو البيئة المحيطة.
 

بعد تحويل نشاطه لفرن دون الرجوع للحي.. رئيس ضواحي بورسعيد تمهل صاحب ماركت 24 ساعة لتقديم رخصة

وأكدت العزبي في تصريحات لها أن هذه الحملات تأتي في إطار فرض الانضباط بالشارع، والحفاظ على حقوق المواطنين، وضمان التزام المحال التجارية بشروط الترخيص والاشتراطات البيئية، مشددة على استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ بكافة مناطق الحي.
 

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق الاستدامة البيئية، وفقًا لرؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطنين، والارتقاء بالمستوى الصحي والحضاري، من خلال حملات إزالة التعديات، ومراجعة شروط التراخيص، والتصدي لكافة الممارسات المخالفة التي تضر بالبيئة والصحة العامة.

بورسعيد ضواحي بورسعيد تراخيص المحال محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

بالصور

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات فورد فوكس موديل 2017

فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏

الفرق بين اليوسفى والبرتقال.. أيهما افضل لإنقاص الوزن وللمناعة

البرتقال واليوسفى
البرتقال واليوسفى
البرتقال واليوسفى

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد