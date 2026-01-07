بعد تحويل نشاطه لفرن دون الرجوع للحي.. رئيس ضواحي بورسعيد تمهل صاحب ماركت 24 ساعة لتقديم رخصة | شاهد

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي فى محافظة بورسعيد حملة مكبرة استهدفت المحال التجارية بمنطقة مبارك، لمراجعة التراخيص وإزالة المخالفات والتعديات في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة الالتزام بشروط التراخيص والحفاظ على الصحة العامة والبيئة



شاهد الفيديو

https://youtube.com/shorts/siDAik9xyLo?si=eqAl4xMKfFQ1Ezig

وجاءت الحملة بمتابعة ميدانية مباشرة من شيماء العزبي، القائم بأعمال رئيس حي الضواحي، وبالتنسيق والتعاون مع شرطة المرافق، حيث شملت المرور على عدد من المحال التجارية، ومراجعة الموقف القانوني لها، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية.



وشملت الحملة مراجعة التراخيص لمخبز والتنبيه بالالتزام بشروط البيئة والتراخيص ،وتم تحرير محاضر بيئية للمخبز حيث ان المدخنة غير مطابقة للاشتراطات البيئة والتهوية غير كافية إلى جانب إزالة عدد من المخالفات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة.



وخلال الحملة، قامت شيماء العزبي بمراجعة تراخيص المحال بنفسها، والتنبيه على المخالفين بسرعة توفيق أوضاعهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين، مؤكدة أن المتابعة الميدانية مستمرة ولن يتم التهاون مع أي مخالفة تمس صحة المواطنين أو البيئة المحيطة.



بعد تحويل نشاطه لفرن دون الرجوع للحي.. رئيس ضواحي بورسعيد تمهل صاحب ماركت 24 ساعة لتقديم رخصة

وأكدت العزبي في تصريحات لها أن هذه الحملات تأتي في إطار فرض الانضباط بالشارع، والحفاظ على حقوق المواطنين، وضمان التزام المحال التجارية بشروط الترخيص والاشتراطات البيئية، مشددة على استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ بكافة مناطق الحي.



وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق الاستدامة البيئية، وفقًا لرؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطنين، والارتقاء بالمستوى الصحي والحضاري، من خلال حملات إزالة التعديات، ومراجعة شروط التراخيص، والتصدي لكافة الممارسات المخالفة التي تضر بالبيئة والصحة العامة.