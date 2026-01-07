رئيس جامعة بورسعيد يكرم العلماء الفائزين بالجوائز التقديرية والتشجيعية والعلمية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة بورسعيد يكرم فرق العمل المختلفة تقديرًا لعطاء 2025 وتتويجًا لعام حافل بالإنجازات
محمد الغزاوى

نظّم الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد احتفالية موسعة لتكريم الفائزين بجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية والعلمية، إلى جانب تكريم كافة فرق العمل التي أسهمت في تحقيق النجاحات المتتالية للجامعة خلال عام 2025.


وشهدت الاحتفالية حضورًا واسعًا ضم  عمداء ووكلاء كليات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، في مشهد يعكس روح الأسرة الواحدة التي تميز جامعة بورسعيد. 

 وكرم  رئيس الجامعة  نخبة من علماء الجامعة الأجلاء تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في مجالات البحث العلمي وخدمة المجتمع، وسط أجواء من التقدير والحفاوة من الحضور.
 

وفي السياق ذاته، كرم  الدكتور شريف يوسف صالح جميع المشاركين، سواء بشكل فردي أو من خلال فرق العمل المختلفة، في الجهود التي أثمرت عن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والتعليمية المهمة، والتي تم افتتاحها بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على هامش استضافة جامعة بورسعيد لفعاليات المجلس الأعلى للجامعات.
 

رئيس جامعة بورسعيد يكرم فرق العمل المختلفة تقديرًا لعطاء 2025 وتتويجًا لعام حافل بالإنجازات

وأكد رئيس الجامعة أن هذا النجاح يعكس تضافر جهود أبناء الجامعة المخلصين، مشيرًا إلى أن الظهور المشرف للجامعة خلال فعاليات المجلس الأعلى للجامعات نال إشادة ضيوف الجامعة منذ لحظة الوصول وحتى مغادرتهم، وهو ما يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها جامعة بورسعيد على خريطة التعليم العالي المصري.
 

وأضاف رئيس الجامعة إن ما تحقق من إنجازات خلال عام 2025 هو نتاج عمل جماعي وإخلاص حقيقي من أبناء جامعة بورسعيد، علماءً وإداريين، وهو ما يجعلنا نفخر بهذه المؤسسة العريقة. 
وسنواصل دعم العلم والبحث العلمي، والاستثمار في الإنسان، لأن قوتنا الحقيقية تكمن في عقول وسواعد أبناء الجامعة، وهدفنا الدائم أن تظل جامعة بورسعيد نموذجًا مشرفًا ومنافسًا قويًا بين الجامعات المصرية.”

بورسعيد جامعة بورسعيد الجوائز التقديرية الجوائز العلمية الجوائز التشجيعية

المزيد

