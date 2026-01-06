وفاة المصاب الوحيد في حريق مطعم شهير ليلة عيد الميلاد ببورسعيد

لقي الشاب فارس احمد عيد 18 المصاب الوحيد في حريق مطعم شهير بميدان المنشية بمحافظة بورسعيد مصرعه، متأثرًا بإصاباته البالغة التي لحقت به جراء الحريق الذي اندلع خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، رغم محاولات إسعافه داخل المستشفى.

وكانت قوات الحماية المدنية قد دفعت بسيارات إطفاء وفِرق إنقاذ فور تلقي البلاغ، ونجحت في السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها للمحال والعقارات المجاورة، مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لتأمين الموقع بالكامل.



وتواجد اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، يرافقه الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، لمتابعة الموقف ميدانيًا والتأكد من انتهاء الحريق وعدم وجود أي مخاطر تهدد المنطقة الحيوية بمحيط ميدان المنشية.



وأعلنت الجهات الطبية وفاة المصاب الوحيد بعد تدهور حالته الصحية متأثرًا بالحروق التي أصيب بها، وتم إيداع الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق، بينما جرى تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.