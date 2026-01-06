قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جوزها ضربها بالرصاص | مفاجأة صادمة في مقتل بطلة الجودو بالإسكندرية
إنهاء مشوار 3 لاعبين عرب في أمم إفريقيا .. ما موقف نجم منتخب مصر؟
السياحة: آخر موعد لإنتهاء تعديل برامج الحج 10 يناير
منافس مصر.. كوت ديفوار تتقدم على بوركينا فاسو في دور الـ16 لأمم أفريقيا 2025
حريق هائل في مطعم شهير ببورسعيد | وتحرك أمني عاجل لهذا السبب ..صور
أحمد موسى : مبادرة حياة كريمة فكرة عبقرية .. الطلبة كانت بتقعد على الأرض
وظائف مبيعات برواتب تصل إلى 50 ألف جنيه .. قدم الآن
أحمد موسى: الاستقبال الذي يلقاه الرئيس السيسي يعبر عن التقدير الكبير له
أسعار الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الثلاثاء
مسؤول سوري: تقدم المفاوضات مع إسرائيل مستحيل دون جدول زمني واضح للانسحاب
السيسي: وحدة المصريين صمام الأمان ولن نسمح بالمساس بتماسك الشعب
من كاتدرائية ميلاد المسيح.. الرئيس السيسي: وصيتي لكم «وحدتنا»
محمد الغزاوى

لقي الشاب فارس احمد عيد 18 المصاب الوحيد في حريق مطعم شهير بميدان المنشية بمحافظة بورسعيد مصرعه، متأثرًا بإصاباته البالغة التي لحقت به جراء الحريق الذي اندلع خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، رغم محاولات إسعافه داخل المستشفى.

وفاة المصاب الوحيد في حريق مطعم شهير ليلة عيد الميلاد ببورسعيد


وكانت قوات الحماية المدنية قد دفعت بسيارات إطفاء وفِرق إنقاذ فور تلقي البلاغ، ونجحت في السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها للمحال والعقارات المجاورة، مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لتأمين الموقع بالكامل.


وتواجد اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، يرافقه الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، لمتابعة الموقف ميدانيًا والتأكد من انتهاء الحريق وعدم وجود أي مخاطر تهدد المنطقة الحيوية بمحيط ميدان المنشية.
 

وأعلنت الجهات الطبية وفاة المصاب الوحيد بعد تدهور حالته الصحية متأثرًا بالحروق التي أصيب بها، وتم إيداع الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق، بينما جرى تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

