عيد الميلاد المجيد.. الشعب الجمهوري يقدم التهنئة للأنبا تادرس مطران بورسعيد

زار وفد من قيادات حزب الشعب الجمهوري بمحافظة بورسعيد، برئاسة عمرو الشافعي أمين الحزب، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب، الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، وذلك بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس، بحضور عدد من الآباء الكهنة.

وقدم عمرو الشافعي أمين عام الحزب، والدكتورة أمل عصفور نائبة الحزب، التهنئة للأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، ولجموع الشعب المسيحي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدين أن الأعياد دائمًا تجمع المسلمين والأقباط، ويحتفلون بها سويًا في المساجد والكنائس.

عيد الميلاد المجيد.. الشعب الجمهوري ببورسعيد يقدم التهنئة للأنبا تادرس مطران بورسعيد

ومن جانبه، أكد الأنبا تادرس والآباء الكهنة سعادتهم البالغة بزيارة حزب الشعب الجمهوري، مؤكدًا أن شباب الحزب يشاركونهم دائمًا في الأعياد، ويسعدهم ذلك، مشيرًا إلى أن الشعب في الكنائس يصلون مع بداية العام من أجل أن يوفق الله الرئيس والقيادات، وأن يعم الرخاء والسلام.

وأبدى الآباء الكهنة سعادتهم بزيارة حزب الشعب الجمهوري، مؤكدين أنهم يحتفلون مع شعب الكنائس في كل عام بالأعياد، ويتواجدون داخل الكنائس، وهو ما يحقق السعادة للجميع، ويؤكد أن هذا البلد سيتقدم بتماسك أبنائه مسلمين وأقباط، تجمعهم المحبة والمواطنة.

وحرص الأمناء المساعدون للحزب، وأعضاء هيئة المكتب، وأمناء الأقسام، والشباب، على تقديم التهنئة، والتأكيد على أنهم ينتظرون هذه الأعياد في كل عام حتى يحتفلوا مع إخوانهم داخل الكنائس، مؤكدين أن فرحتهم بلقاء الأنبا تادرس والآباء الكهنة وشعب الكنائس لا توصف.

وخلال اللقاء، تبادل قيادات الحزب ومطران بورسعيد والآباء الكهنة أطراف الحديث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الداخلي بمحافظة بورسعيد.