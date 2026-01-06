قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من صلاح إلى مروان عطية.. خريطة هدافي منتخب مصر في أمم أفريقيا تتزايد.. والقائمة ما زالت مفتوحة
رئيس الوزراء يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني: عيد الميلاد يجسد وحدة المصريين
برد ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد الجمعة المقبل
التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم بشبرا الخيمة
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب محافظة "شيمانه" اليابانية
القصة الكاملة| خنقها وسرق ذهبها.. ضبط شاب أنهى حياة حماته بطنطا انتقاما منها "عاوزة تفشكل خطوبته"
خلصوا على شاب من ذوي الهمم بطعنات غادرة.. جنايات طنطا تحيل أوراق 4 أشخاص لفضيلة المفتي
«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة
"استعدوا".. رسالة غامضة لترامب تكشف الدوافع الحقيقية للتدخل الأمريكي في فنزويلا| تفاصيل
نظر محاكمة البلوجر نورهان حفظى بتهمة نشر فيديوهات خادشة
شاب ينهى حياة والده ويصيب والدته بآلة حادة فى قنا
ماس كهربائي وراء حريق مركز لعلاج الإدمان ببنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عيد الميلاد المجيد.. الشعب الجمهوري يقدم التهنئة للأنبا تادرس مطران بورسعيد

الشعب الجمهوري ببورسعيد يقدم التهنئة للأنبا تادرس مطران بورسعيد
الشعب الجمهوري ببورسعيد يقدم التهنئة للأنبا تادرس مطران بورسعيد
محمد الغزاوى

زار وفد من قيادات حزب الشعب الجمهوري بمحافظة بورسعيد، برئاسة عمرو الشافعي أمين الحزب، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب، الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، وذلك بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس، بحضور عدد من الآباء الكهنة.

وقدم عمرو الشافعي أمين عام الحزب، والدكتورة أمل عصفور نائبة الحزب، التهنئة للأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، ولجموع الشعب المسيحي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدين أن الأعياد دائمًا تجمع المسلمين والأقباط، ويحتفلون بها سويًا في المساجد والكنائس.

عيد الميلاد المجيد.. الشعب الجمهوري ببورسعيد يقدم التهنئة للأنبا تادرس مطران بورسعيد

ومن جانبه، أكد الأنبا تادرس والآباء الكهنة سعادتهم البالغة بزيارة حزب الشعب الجمهوري، مؤكدًا أن شباب الحزب يشاركونهم دائمًا في الأعياد، ويسعدهم ذلك، مشيرًا إلى أن الشعب في الكنائس يصلون مع بداية العام من أجل أن يوفق الله الرئيس والقيادات، وأن يعم الرخاء والسلام.

وأبدى الآباء الكهنة سعادتهم بزيارة حزب الشعب الجمهوري، مؤكدين أنهم يحتفلون مع شعب الكنائس في كل عام بالأعياد، ويتواجدون داخل الكنائس، وهو ما يحقق السعادة للجميع، ويؤكد أن هذا البلد سيتقدم بتماسك أبنائه مسلمين وأقباط، تجمعهم المحبة والمواطنة.

وحرص الأمناء المساعدون للحزب، وأعضاء هيئة المكتب، وأمناء الأقسام، والشباب، على تقديم التهنئة، والتأكيد على أنهم ينتظرون هذه الأعياد في كل عام حتى يحتفلوا مع إخوانهم داخل الكنائس، مؤكدين أن فرحتهم بلقاء الأنبا تادرس والآباء الكهنة وشعب الكنائس لا توصف.

وخلال اللقاء، تبادل قيادات الحزب ومطران بورسعيد والآباء الكهنة أطراف الحديث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الداخلي بمحافظة بورسعيد.

بورسعيد الشعب الجمهوري مطران بورسعيد عيد الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

ظاهرة جوية

ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

عطل فني في طائرة ركاب

مش مصرية.. حالات اختناق بين الركاب على متن طائرة قادمة من دبي| ما القصة؟

مجلس النواب

تعيينات رئاسية وقرار جمهوري بشأن الانعقاد.. إجراءات دستورية لبدء مجلس النواب 2026 لمهامه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

ترشيحاتنا

أرشيفية

احذر السوشيال ميديا.. طبيب يحذر من خطورة استشارات المواقع على صحتك

الرئيس اللبناني

الرئيس اللبناني: متجاوبون مع المساعي الدولية لوقف إطلاق النار

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

بالصور

بروتوكول تعاون بين مياه شرب الشرقية والأزهر لتعزيز التعاون

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بعد تصدرها التريند.. شاهد| أجرأ فساتين لقاء الخميسي

بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد عبد المنصف.. أجرأ فساتين لقاء الخميسي
بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد عبد المنصف.. أجرأ فساتين لقاء الخميسي
بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد عبد المنصف.. أجرأ فساتين لقاء الخميسي

ضبط 3 أطنان سلع و8 آلاف لتر صابون خلال حملات تموينية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة جديدة

أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة جديدة
أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة جديدة
أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد